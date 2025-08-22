UGC : यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में ODL और ऑनलाइन कोर्स में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाई, जानें 5 नियम

यूजीसी ने जुलाई-अगस्त 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिले अनुरोधों पर विचार करने के बाद यह डेडलाइन बढ़ाई गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जुलाई-अगस्त 2025 शैक्षणिक सत्र के लिए ओपन डिस्टेंस (ओडीएल) और ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिले की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से मिले अनुरोधों पर विचार करने के बाद यह डेडलाइन बढ़ाई गई है। यूजीसी ने नोटिस जारी कर कहा, 'उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त विभिन्न अनुरोधों के आधार पर यूजीसी ने शैक्षणिक सत्र जुलाई-अगस्त 2025 के लिए ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2025 करने का निर्णय लिया है।'

यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे दाखिला लेने से पहले आधिकारिक यूजीसीडीईबी पोर्टल deb.ugc.ac.in से ओडीएल और ऑनलाइन कोर्सेज की मान्यता और पात्रता की स्थिति चेक कर लें। साथ ही उन्हें प्रदान करने वाले संस्थानों की मान्यता भी चेक कर लें। नोटिस में आगे कहा गया है, 'छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे दाखिला लेने से पहले यूजीसी डीईबी पोर्टल पर कोर्सेज और उच्च शिक्षा संस्थान की ओडीएल/ऑनलाइन मान्यता स्थिति की पुष्टि कर लें।'

रजिस्ट्रेशन से पहले डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य यूजीसी के रूल के मुताबिक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए इग्नू समेत किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन (ओएल) पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले अपनी एबीसी आईडी का उपयोग करके एक डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य है। इच्छुक शिक्षार्थी यूजीसी-डीईबी वेब https://deb.ugc.ac.in/StudentDeBID पर या डिजीलॉकर https://www.digilocker.gov.in के माध्यम से डीईबी-आईडी या www.abc.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं।

यूजीसी गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आप किसी ऑनलाइन या ओडीएल कोर्स में दाखिला लेने जा रहे हैं तो आवेदन करने से पहले निम्न बातों पर गौर कर लें - 1. ऑनलाइन व ओडीएस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वो संस्थान यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं और ऑनलाइन या ओडीएल कोर्स कराने की अनुमति प्राप्त है या नहीं। स्टूडेंट्स लिस्ट देखने के लिए deb.ugc.ac.in पर जा सकते हैं।

2. ओपन डिस्टेंस लर्निंग व ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए अब अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) - आईडी से यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (यूजीसी डीईबी-

UGC-DEB ) के वेब पोर्टल deb.ugc.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन करने पर उन्हें एक यूनिक डीईबी आईडी प्राप्त होगा। यह डीईबी-आईडी बनाना मान्यता प्राप्त ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों ( विदेशी विद्यार्थियों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है। यह जीवन भर वैध रहेगी।

3. वर्तमान में, निम्नलिखित संस्थानों पर ओपन, ओडीएल पाठ्यक्रम प्रदान करने पर प्रतिबंध है सुरेश ज्ञानविहार विश्वविद्यालय, राजस्थान; पेरियार विश्वविद्यालय, तमिलनाडु; नालसार विश्वविद्यालय, तेलंगाना।

4. यह भी जानना जरूरी है कि यूजीसी ने किन कोर्सेज को ओपन डिस्टेंस व ऑनलाइन मोड से करने पर प्रतिबंध लगा रखा रखा है। यूजीसी की ओर से जारी लिस्ट में इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, लॉ, एग्रीकल्चर समेत कई अन्य कोर्स शामिल हैं। यूजीसी ने कहा है कि पीएचडी और एमफिल को भी डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड से नहीं किया जा सकता।

निम्नलिखित कोर्स ऑनलाइन या ओडीएल मोड से नहीं कराए जा सकते - - इंजीनियरिंग

- मेडिकल

- फिजियोथेरेपी

- ओक्यूपेशनल थेरेपी

- अन्य पैरा-मेडिकल विषय

- फार्मेसी

- नर्सिंग

- डेंटल

- आर्किटेक्चर

- लॉ

- एग्रीकल्चर

- हॉर्टिकल्चर

- होटल मैनेजमेंट

- कैटरिंग टेक्नोलॉजी

- कुलिनेरी साइंसेज

- एयरक्राफ्ट मेन्टेनेंस

- विजुअल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स

- एविएशन,

इन संस्थानों को ओपन और ओडीएल मोड में कोई अन्य कार्यक्रम प्रदान करने की भी अनुमति नहीं है, जिसकी संबंधित वैधानिक या नियामक निकायों द्वारा अनुमति नहीं है। इनमें योग और पर्यटन जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।