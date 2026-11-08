नौ महीने से अधर में लटके नियम, अब कमेटी का दांव; UGC कानून पर सरकार का नया मोड़
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया कि यूजीसी समानता नियम 2026 पर कमेटी बनेगी। सीजेआई सूर्यकांत की सलाह के बाद छात्रों की चिंता दूर करने की तैयारी शुरू हुई है।
कैंपस में आज भी पुराने नियम चल रहे हैं। नए नियमों की फाइल नौ महीने से सुप्रीम कोर्ट में अटकी पड़ी है। अब सरकार ने अदालत से कहा है कि वह कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। सवाल यह है कि क्या इस कमेटी से बात बनेगी? गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने मामला आया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम 2026 पर फिर से काम हो रहा है। इसके लिए कमेटी बनाने की तैयारी है। मेहता ने भरोसा भी दिया। उनके मुताबिक संशोधित नियमों के बाद किसी छात्र को कोई आशंका नहीं रहेगी। बेंच ने सीधी सलाह दी। नियम ऐसे हों कि कोई तबका खुद को ठगा हुआ न महसूस करे। खासकर नई पीढ़ी के हित का ध्यान रहे। सुनवाई टालते हुए बेंच ने कहा कि सलाह दे दी गई है और अब देखते हैं सरकार क्या करती है।
पीछे की कहानी
यूजीसी ने ये नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए थे। मकसद था कैंपस में जातिगत भेदभाव रोकना। हर संस्थान में समानता समितियां बनाने की बात थी जो भेदभाव की शिकायतें देखतीं। नियमों के दायरे में छात्र, शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी सब आते थे। फिर बवाल शुरू हो गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नियम सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हैं। उनका तर्क था कि शिकायत की व्यवस्था में इस वर्ग के छात्रों के लिए जगह ही नहीं है। दिल्ली में प्रदर्शन भी हुए। 29 जनवरी को अदालत ने नियमों पर रोक लगा दी। बेंच ने माना कि पहली नजर में भाषा अस्पष्ट है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि नियम समाज को बांट सकते हैं। अदालत ने अनुच्छेद 142 का सहारा लिया और आदेश दिया कि 2012 वाले नियम फिलहाल लागू रहेंगे।
असली इम्तिहान कमेटी का है
अब तक बहस इस पर रही कि नियम सही थे या गलत। असली सवाल अब बदल गया है। कमेटी में कौन बैठेगा और कितने वक्त में रिपोर्ट देगा? जनवरी में ही अदालत ने सुझाव दिया था कि जाने-माने न्यायविदों की कमेटी इन नियमों को दोबारा देखे। नौ महीने बाद सरकार उसी रास्ते पर लौटती दिख रही है। इतना लंबा वक्त निकल गया और कैंपस पुराने नियमों के भरोसे ही चलते रहे। एक बात और अहम है। अदालत सिर्फ भाषा की अस्पष्टता पर नहीं अटकी थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने अलग छात्रावास जैसी सोच पर कड़ी नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। यानी अदालत चाहती है कि नियम जोड़ने का काम करें और दीवार न खड़ी करें।
छात्रों के लिए क्या मायने
कैंपस में भेदभाव की शिकायत लेकर जाने वाले छात्र के लिए यह फर्क बड़ा है। पुराने नियमों में सख्ती कम थी और जिम्मेदारी भी कम तय थी। नए नियम ज्यादा ताकत देते थे। मगर उन पर रोक है। इस बीच पीड़ित छात्र को वही पुरानी व्यवस्था मिल रही है। सामान्य वर्ग के छात्र भी आशंका में हैं। उन्हें डर है कि शिकायत का हथियार एकतरफा न हो जाए। दोनों तरफ की चिंता असली है। इसी वजह से कमेटी का काम आसान नहीं होगा।
गौरतलब है कि अभी कमेटी बनी नहीं है। सिर्फ बनाने की बात हुई है। सरकार को तय करना है कि इसमें कौन लोग होंगे और कब तक काम पूरा होगा। फिर संशोधित नियम दोबारा अदालत की कसौटी पर कसे जाएंगे। तब तक कैंपस में 2012 वाले नियम ही चलेंगे। छात्र और संस्थान दोनों नजर गड़ाए बैठे हैं। देखना यह है कि सरकार की कमेटी वाकई भरोसा बना पाती है या यह मामला एक और लंबी तारीख बनकर रह जाता है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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