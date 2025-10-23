UGC : ओपन डिस्टेंस मोड से न करें टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स, यूजीसी कर चुका है बैन, काउंसलर की सलाह

संक्षेप: यूजीसी ने कई वर्ष पहले ही भारत में कुछ खास क्षेत्र से सम्बंधित तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों को किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से संचालित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

मैं इस साल पीसीएम से 10+2 दे रही हूं और आगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स दूरस्थ शिक्षा से करना चाहती हूं, ताकि किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मुझे पूरा समय मिल सके। कृपया मार्गदर्शन करें। इस प्रश्न पर करियर काउंसलर आशीर्ष आदर्श ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई वर्ष पहले ही भारत में कुछ खास क्षेत्र से सम्बंधित तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों को किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से संचालित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

देश में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, फिजियोथेरपी, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर क्षेत्रों से सम्बंधित कोई भी डिग्री या डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम डिस्टेंस शिक्षा के माध्यम से संचालित नहीं हो सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो भी संस्थान किसी भी नियम के अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रम यदि दूरस्थ शिक्षा से संचालित कर रहे हैं, वे गैर कानूनी हैं और उनकी डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं होगी। आयोग ने यह निर्णय उक्त तमाम पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप को देखते हुए लिया है।

अतः सही यही होगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिले के लिए इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर द्वारा आयोजित आईसीएआर एआईईईए (यूजी) प्रवेश जांच परीक्षा की तैयारी करें।

मैंने बीसीए किया है और अब आगे डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए करना चाहता हूं। कौन सा पाठ्यक्रम सही रहेगा? करियर काउंसलिंग का जवाब - एमबीए करने का सही लाभ आपको तब मिल सकेगा, जब आपने यह पाठ्यक्रम देश के बेहतर संस्थानों में से किसी एक से किया हो। इससे जहां एक ओर आपको उस संस्थान की ब्रांडिंग का फायदा मिलता है, वहीं दूसरी ओर, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी जानकारी मजबूत होती है और आपको खुद को बेहतर तरीके से विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है।