UGC : ओपन डिस्टेंस मोड से न करें टेक्निकल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स, यूजीसी कर चुका है बैन, काउंसलर की सलाह

Thu, 23 Oct 2025 07:44 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, आशीष आदर्श, करियर काउंसलर
मैं इस साल पीसीएम से 10+2 दे रही हूं और आगे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स दूरस्थ शिक्षा से करना चाहती हूं, ताकि किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मुझे पूरा समय मिल सके। कृपया मार्गदर्शन करें। इस प्रश्न पर करियर काउंसलर आशीर्ष आदर्श ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई वर्ष पहले ही भारत में कुछ खास क्षेत्र से सम्बंधित तकनीकी व प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों को किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से संचालित करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

देश में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंस, फिजियोथेरपी, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर क्षेत्रों से सम्बंधित कोई भी डिग्री या डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम डिस्टेंस शिक्षा के माध्यम से संचालित नहीं हो सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि जो भी संस्थान किसी भी नियम के अंतर्गत ऐसे पाठ्यक्रम यदि दूरस्थ शिक्षा से संचालित कर रहे हैं, वे गैर कानूनी हैं और उनकी डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं होगी। आयोग ने यह निर्णय उक्त तमाम पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप को देखते हुए लिया है।

अतः सही यही होगा कि आप बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिले के लिए इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीएआर द्वारा आयोजित आईसीएआर एआईईईए (यूजी) प्रवेश जांच परीक्षा की तैयारी करें।

मैंने बीसीए किया है और अब आगे डिजिटल मार्केटिंग में एमबीए करना चाहता हूं। कौन सा पाठ्यक्रम सही रहेगा?

करियर काउंसलिंग का जवाब - एमबीए करने का सही लाभ आपको तब मिल सकेगा, जब आपने यह पाठ्यक्रम देश के बेहतर संस्थानों में से किसी एक से किया हो। इससे जहां एक ओर आपको उस संस्थान की ब्रांडिंग का फायदा मिलता है, वहीं दूसरी ओर, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से आपकी जानकारी मजबूत होती है और आपको खुद को बेहतर तरीके से विकसित करने का अवसर प्राप्त होता है।

एमबीए में हाल के कुछ वर्षों में आज के जॉब मार्केट को देखते हुए कई नए विशेषज्ञता विषय जोड़े गए हैं। इनमें से एक है डिजिटल मार्केटिंग। 2 वर्षीय एमबीए इन डिजिटल मार्केटिंग के पहले वर्ष में आप मैनेजमेंट स्किल्स जानते हैं, जबकि दूसरा वर्ष पूरी तरह डिजिटल मार्केटिंग विषयों पर आधारित होता है। इन विषयों में ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मोबाइल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, एंटरप्राइज परफॉरमेंस मैनेजमेंट, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, फेसबुक व इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ब्रांड प्लानिंग इत्यादि शामिल हैं। आज हर छोटी-बड़ी कंपनियों को ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत होती है, जिनमें मैनेजमेंट स्किल्स के साथ डिजिटल बिजनेस को भी हैंडल करने की काबिलियत हो। इस पाठ्यक्रम के बाद जहां एक ओर आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, वहीं अपनी कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं। कुल मिलाकर, यह पाठ्यक्रम बेहद संभावनाओं भरा है। अतः आप इसमें कैट, सी-मैट या जैट जैसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें।

