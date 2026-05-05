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विश्वविद्यालयों में अब 2 तरह का PG कोर्स, 1 साल में पीजी कौन कर सकेगा, UGC का नियम क्या है, NET दे सकेंगे या नहीं

May 05, 2026 07:24 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, मुजफ्फरपुर
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विद्यार्थी एक वर्ष और दो वर्ष के दो तरह के पीजी कोर्स में दाखिला लेंगे । 2023 में ही बिहार में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। चार वर्षीय स्नातक में 7.5 सीजीपीए वालों के लिए एक साल की पीजी रहेगी।

विश्वविद्यालयों में अब 2 तरह का PG कोर्स, 1 साल में पीजी कौन कर सकेगा, UGC का नियम क्या है, NET दे सकेंगे या नहीं

अगले वर्ष से बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में दो तरह के पीजी कोर्स चलेंगे। स्नातक के चार वर्षीय कोर्स में जिन विद्यार्थियों को 7.5 सीजीपीए (कम्युलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज) आएंगे, उनके लिए एक वर्ष की पीजी कोर्स होगा। इससे कम सीजीपीए वालों को दो वर्ष के पीजी कोर्स में नामांकन कराना होगा। बीआरएबीयू के परीक्षा नियंत्रक प्रो. राम कुमार का कहना है कि स्नातक के आठवें सेमेस्टर में विद्यार्थियों का सीजीपीए तय होगा। आठवें सेमेस्टर में जिन्हें जितना सीजीपीए आयेगा, उसी अनुसार पीजी में दाखिला ले सकेंगे। वर्ष 2023-27 के स्नातक के विद्यार्थियों की पढ़ाई अगले वर्ष पूरी होगी। वर्ष 2023 से ही बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी।

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UGC नियामानुसार चार वर्षीय स्नातक PhD के लिए भी योग्य

यूजीसी के नये नियम के मुताबिक स्नातक में 7.5 सीजीपीए लाने वाले पीएचडी के भी योग्य हो जाएंगे। वे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तरफ से आयोजित होने वाले यूजीसी नेट पीएचडी की परीक्षा दे सकेंगे। अंतिम सेमेस्टर में स्नातक के छात्रों को शोध भी कराया जायेगा। सीबीसीएस के पाठ्यक्रम में शोध को स्नातक में डाला गया है।

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दो तरह की पीजी पर सीट के लिए मारामारी

अगले वर्ष से विश्वविद्यालयों में दो तरह की पीजी की पढ़ाई होगी, लेकिन सीट के लिए मारामारी है। बीआरएबीयू में ही पीजी की सिर्फ 11 हजार सीटें हैं। इस वर्ष काफी दवाब के बाद 100 सीटें कुछ विषयों में बढ़ाई गईं थीं। इसके बाद भी काफी विद्यार्थियों का दबाव नामांकन के लिए रहा। दो वर्षीय पीजी के लिए शिक्षकों की संख्या भी कम है। दो पीजी कोर्स के लिए अब तक विश्वविद्यालयों में कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। हालांकि बीआरएबीयू प्रशासन अगले सत्र से पीजी के लिए प्रवेश परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालयों में नए सत्र से पीजी की पढ़ाई किस तरह से होगी, इसका सिलेबस भी तैयार नहीं हुआ है।

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आधारभूत संरचना की कमी

बीआरएबीयू और अन्य विश्वविद्यालयों में एक साथ दो पीजी कोर्स चलाने के लिए आधारभूत संरचना की कमी है। बीआरएबीयू के ही शिक्षकों का कहना है कि अगर स्नताक में ही सारे विद्यार्थी एक साथ कक्षा करने पहुंच जाएं तो उन्हें कक्षा में बैठाना संभव नहीं है। ऐसे में पीजी के दो कोर्स में छात्रों की पढ़ाई कराने के लिए पहले से ही तैयारी करनी होगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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