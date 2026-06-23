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दिल्ली के SAU विश्वविद्यालय में UG, PG, PhD एडमिशन शुरू, JEE Main, CUET से दाखिला

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली
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दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की है।

दिल्ली के SAU विश्वविद्यालय में UG, PG, PhD एडमिशन शुरू, JEE Main, CUET से दाखिला

दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की है। नई दिल्ली के मैदानगढ़ी स्थित 100 एकड़ परिसर वाले इस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सार्क देशों की सरकारों द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर एप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र जैसे कई विषयों में अध्ययन का अवसर मिलेगा।

पीएचडी के लिए बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अर्थशास्त्र, विधि, गणित, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन सहित कई विषयों में प्रवेश दिए जाएंगे।

परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन

भारत के अभ्यर्थियों का चयन जेईई, सीयूईटी, कैट, क्लैट और गेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार इसकी डिग्रियां यूजीसी और अन्य नियामक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हैं।

दाखिले की दौड़

अभ्यर्थी www.sau.int और admissions.sau.int पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए अभ्यर्थी 011-35656600 पर कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सऐप नंबर 9818185222 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभ्यर्थियों की तकनीकी सहायता के लिए मेल आईडी techsupport-admission@sau.int और फोन नंबर 011-35656633 उपलब्ध है।

ये भी पढ़ें:जेईई मेन से BTech के लिए कुल 3620 आवेदन, पीजी में 94 फीसदी ने सीट स्वीकारी

आईपीयू में कोर्स की काउंसलिंग 29 को

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एडवांस्ड डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम में दाखिले के आयोजित होने वाली पहली ऑफलाइन काउंसलिंग 29 जून को द्वारका कैंपस में आयोजित की जाएगी।

उसी दिन आवश्यक दस्तावेज के सत्यापन के बाद मेरिट के आधार पर सीटों का भी आवंटन कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के सभी सफल उम्मीदवार इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक आवेदक ipu.ac.in से अधिक जानकारी ले सकते हैं।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

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