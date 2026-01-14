UCO Bank SO Recruitment 2026: यूको बैंक में SO के 173 पदों के लिए ucobank.com पर आवेदन शुरू, जल्द करें अप्लाई

संक्षेप: UCO Bank SO Recruitment 2026: यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 173 पदों को भरा जाएगा।

UCO Bank SO Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यूको बैंक (UCO Bank) एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से 173 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया बैंक के विभिन्न विभागों में तकनीकी और विशेषज्ञ कौशल वाले पेशेवरों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पदों का विवरण और पात्रता भर्ती किए जाने वाले प्रमुख पदों में शामिल हैं:

रिस्क ऑफिसर

क्रेडिट ऑफिसर

आईटी ऑफिसर

चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA)

लॉ ऑफिसर और अन्य तकनीकी पद

प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है। सामान्य तौर पर, उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन या सीए (CA) जैसी प्रोफेशनल डिग्री होना अनिवार्य है। विस्तृत पात्रता मानदंडों के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

आवेदन प्रक्रिया यूको बैंक एसओ भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की विंडो ओपन हो चुकी है। उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

यूको बैंक एसओ भर्ती 2026 के लिए कैसे आवेदन करें- यूको बैंक की वेबसाइट ucobank.com पर जाएं और 'Careers' सेक्शन में 'Recruitment' टैब पर क्लिक करें। 2. "Specialist Officers Recruitment 2026" के लिंक का चयन करें।

3. अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और फोटो/सिग्नेचर अपलोड करें।

4. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में संबंधित विषय के ज्ञान के साथ-साथ रीजनिंग, अंग्रेजी और सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाएंगे।

आवेदन शुल्क सामान्य, ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और पीडब्ल्यूडी (PwD) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 175 रुपये निर्धारित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान के साथ-साथ केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार भत्ते और अन्य लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।