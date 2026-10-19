यूको बैंक में अप्रेंटिस के 530 पदों पर भर्ती, आवेदन की डेडलाइन करीब, जानें किस राज्य में कितनी वैकेंसी

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को देशभर में बैंक की शाखाओं में एक साल तक काम करने का अनुभव मिलेगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

UCO Bank Apprentice Recruitment 2026: बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर नौकरी पाने का मौका तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूको बैंक ने अप्रेंटिस के 530 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को देशभर में बैंक की शाखाओं में एक साल तक काम करने का अनुभव मिलेगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 7 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: कैटेगरी के अनुसार पद यूको बैंक ने 530 रिक्तियों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 205, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 147, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 106, अनुसूचित जनजाति के लिए 49 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद शामिल हैं।

किस राज्य में कितनी वैकेंसी? बता दें कि राज्यवार रिक्तियों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। यहां अप्रेंटिस के 86 पद उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 45, ओडिशा में 41 और राजस्थान में 37 पदों पर भर्ती होगी। बिहार में 34, महाराष्ट्र में 32, मध्य प्रदेश में 27 और हिमाचल प्रदेश में 25 पद हैं। असम और पंजाब में 24-24, जबकि तमिलनाडु में 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपने पसंदीदा राज्य की पूरी वैकेंसी लिस्ट जरूर देख लें।

आवेदन के लिए जरूरी नियम यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होगा।

एक ही राज्य का विकल्प: उम्मीदवार केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करने पर फॉर्म रद्द हो सकते हैं।

स्थानीय भाषा की जानकारी: उम्मीदवार को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री हासिल की होनी चाहिए।

NATS रजिस्ट्रेशन: आवेदन से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के पोर्टल https://nats.education.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

ऑनलाइन परीक्षा: उम्मीदवारों को BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (BFSI SSC) की ओर से आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा।

यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तारीखें आवेदन शुरू होने की तारीख- 14 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख- 29 अक्टूबर 2026

ऑनलाइन परीक्षा- 7 नवंबर 2026

कैसे करें आवेदन? 1. यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाएं या NATS/NAPS पोर्टल पर विजिट करें।

2. होमपेज पर दिए गए Recruitment / Careers सेक्शन पर क्लिक करें।

3. "Engagement of Apprentices" लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें।

4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज (फोटो व सिग्नेचर) अपलोड करें।

5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिट बटन दबाकर फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।