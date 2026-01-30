Hindustan Hindi News
ट्रेजरी ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्तियां, आवेदन की आखिरी तारीख करीब; जानिए डिटेल

ट्रेजरी ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्तियां, आवेदन की आखिरी तारीख करीब; जानिए डिटेल

संक्षेप:

यूको बैंक ने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 173 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 02 फरवरी 2026 है।

बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए यूको बैंक ने नई उम्मीद जगा दी है। सार्वजनिक क्षेत्र के इस प्रमुख बैंक ने ट्रेजरी ऑफिसर समेत जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल 173 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। खास बात यह है कि इस भर्ती में बैंकिंग के साथ साथ आईटी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए भी सुनहरा मौका दिया गया है।

कुल पद और भर्ती का दायरा

यूको बैंक की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 173 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्तियां ट्रेजरी ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर समेत कई तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर की जाएंगी।

ट्रेजरी ऑफिसर और वरिष्ठ पदों का विवरण

ट्रेजरी ऑफिसर (जनरलिस्ट) के 10 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड फाइनेंस में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ एमबीए या पीजीडीएम की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का कार्यानुभव अनिवार्य है।

इसी श्रेणी में चार्टर्ड अकाउंटेंट (स्पेशलिस्ट) के 25 पद , डेटा एनालिस्ट के 3 पद , डेटा साइंटिस्ट के 3 पद और डेटा इंजीनियर के 2 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए वेतनमान 64,820 रुपये से 93,960 रुपये प्रतिमाह रखा गया है, जबकि आयु सीमा 22 से 35 वर्ष से कम निर्धारित की गई है।

ट्रेड फाइनेंस और अन्य जनरलिस्ट पद

ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर (जनरलिस्ट) के 30 पद भरे जाएंगे। इसके लिए फाइनेंस या ट्रेड फाइनेंस में एमबीए/पीजीडीएम के साथ न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट (स्पेशलिस्ट) के 50 पद ऐसे भी हैं, जिनके लिए न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव पर्याप्त होगा।

आईटी और टेक्निकल स्पेशलिस्ट पद

इस भर्ती का बड़ा हिस्सा आईटी और टेक्निकल प्रोफाइल से जुड़ा है। इनमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, म्यूरेक्स डेवलपर, फिनाकल डेवलपर, क्लाउड इंजीनियर, एआई/एमएल इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर और डेटा प्राइवेसी कॉम्प्लायंस ऑफिसर जैसे कुल 14 कैटेगरी के पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास बीई/बीटेक, एमसीए या कंप्यूटर साइंस में एमएससी की डिग्री और न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन पदों का वेतनमान 48,480 रुपये से 85,920 रुपये प्रतिमाह है, जबकि आयु सीमा 20 से 30 वर्ष से कम तय की गई है।

आयु सीमा और छूट

अधिकतम आयु सीमा में एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी।

चयन प्रक्रिया

यूको बैंक में इन पदों पर चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा या स्क्रीनिंग और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा और इंटरव्यू से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है।

आवेदन शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये रखा गया है, जबकि एससी/एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 175 रुपये शुल्क देना होगा। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

इच्छुक उम्मीदवार यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट https://uco.bank.in/hi/ पर जाकर ‘Careers’ सेक्शन में Recruitment Opportunities पर क्लिक करें। संबंधित भर्ती विज्ञापन की पीडीएफ डाउनलोड कर योग्यता जांचने के बाद ‘CLICK HERE TO APPLY ONLINE’ लिंक के जरिए आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

महत्वपूर्ण तिथि

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 02 फरवरी 2026

