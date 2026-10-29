यूको बैंक में 530 अप्रेंटिस पदों पर आज आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें आवेदन
यूको बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती अब अपने अंतिम चरण मे हैं। क्योंकि 530 पदों की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 29 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं।
यूको बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती अब अपने अंतिम चरण मे हैं। क्योंकि 530 पदों की इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 29 अक्टूबर है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को देशभर में बैंक की शाखाओं में एक साल तक काम करने का अनुभव मिलेगा। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 से शुरू हुई थी। बता दे ंकि ऑनलाइन परीक्षा 7 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: कैटेगरी के अनुसार पद
यूको बैंक ने 530 रिक्तियों को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा है। इनमें अनारक्षित वर्ग के लिए 205, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 147, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 106, अनुसूचित जनजाति के लिए 49 और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद शामिल हैं।
किस राज्य में कितनी वैकेंसी?
बता दें कि राज्यवार रिक्तियों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है। यहां अप्रेंटिस के 86 पद उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में 45, ओडिशा में 41 और राजस्थान में 37 पदों पर भर्ती होगी। बिहार में 34, महाराष्ट्र में 32, मध्य प्रदेश में 27 और हिमाचल प्रदेश में 25 पद हैं। असम और पंजाब में 24-24, जबकि तमिलनाडु में 21 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपने पसंदीदा राज्य की पूरी वैकेंसी लिस्ट जरूर देख लें।
आवेदन के लिए जरूरी नियम
यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होगा।
एक ही राज्य का विकल्प: उम्मीदवार केवल एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करने पर फॉर्म रद्द हो सकते हैं।
स्थानीय भाषा की जानकारी: उम्मीदवार को संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता
अप्रेंटिसशिप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों ने भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री हासिल की होनी चाहिए।
NATS रजिस्ट्रेशन: आवेदन से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के पोर्टल https://nats.education.gov.in/ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
ऑनलाइन परीक्षा: उम्मीदवारों को BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (BFSI SSC) की ओर से आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना होगा।
यूको बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तारीखें
आवेदन शुरू होने की तारीख- 14 अक्टूबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख- 29 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन परीक्षा- 7 नवंबर 2026
कैसे करें आवेदन?
1. यूको बैंक की आधिकारिक वेबसाइट ucobank.com पर जाएं या NATS/NAPS पोर्टल पर विजिट करें।
2. होमपेज पर दिए गए Recruitment / Careers सेक्शन पर क्लिक करें।
3. "Engagement of Apprentices" लिंक पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें।
4. अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और आवश्यक दस्तावेज (फोटो व सिग्नेचर) अपलोड करें।
5. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फाइनल सबमिट बटन दबाकर फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
कितना मिलेगा स्टाइपेंड
चयनित किए गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 16650 रुपये स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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