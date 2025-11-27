UCIL Vacancy 2025 : माइनिंग मेट, विंडिंग इंजन ड्राइवर समेत कई पोस्ट; 31 दिसंबर तक करें आवेदन

संक्षेप: UCIL Vacancy 2025 : यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 107 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1-31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। योग्यता, वेतन, आयु सीमा और प्रक्रिया जानें।

UCIL Vacancy 2025 : झारखंड स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) ने माइनिंग सेक्टर में बड़ी भर्ती का एलान किया है। न्यूक्लियर उद्योग से जुड़े इस उपक्रम ने कुल 107 नियमित पद निकाले हैं, जिनमें माइनिंग मेट सी, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी, और बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए जैसी तकनीकी भूमिकाएं शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन 31 दिसंबर 2025 तक रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन लिए जाएंगे। यह अवसर उन उम्मीदवारों के लिए विशेष है जो डीजीएमएस सर्टिफिकेट और माइनिंग इंडस्ट्री में अनुभव रखते हैं।

UCIL Vacancy 2025 : क्या है आवेदन की प्रक्रिया भर्ती का दायरा स्पष्ट रूप से तकनीकी और ऑपरेशनल जिम्मेदारियों पर आधारित है। सबसे अधिक रिक्तियां माइनिंग मेट सी के लिए रखी गई हैं, जबकि वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी और बॉयलर कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण पद आरक्षित हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ucil.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए रजिस्ट्रेशन, व्यक्तिगत विवरण, अनुभव और दस्तावेज अपलोड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सामान्य वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 500 रुपये शुल्क जमा करना होगा, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग, महिला और आंतरिक उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

UCIL Vacancy 2025 : क्या होनी चाहिए योग्यता योग्यता की बात करें तो माइनिंग मेट सी पद के लिए DGMS से जारी प्रतिबंधित/अप्रतिबंधित माइनिंग सर्टिफिकेट और तीन साल का अनुभव अनिवार्य है। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी के लिए 1st क्लास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है और उम्मीदवार को कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें एक साल 75 HP या उससे अधिक क्षमता वाले इंजन पर कार्य शामिल हो। बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट ए के लिए 1st क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट और 300 स्काईवायर मीटर क्षमता वाले बॉयलर के संचालन का एक साल का अनुभव आवश्यक है।

UCIL Vacancy 2025 : कितनी होनी चाहिए आयु सीमा? आयु सीमा भी पद के अनुसार तय की गई है, माइनिंग मेट सी के लिए अधिकतम 40 वर्ष, वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी के लिए 35 वर्ष और बॉयलर कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए 30 वर्ष। आरक्षण सत्यापन के आधार पर एससी/एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग लाभार्थियों को 10 से 15 वर्ष तक की छूट प्राप्त होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप अभ्यास और साक्षात्कार जैसे चरण शामिल हो सकते हैं, जिनके लिए लाभार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिव्यू चयन के अंतिम चरण में होगा।