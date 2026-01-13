UBSE Uttarakhand Board Date Sheet 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं डेटशीट 2026 जारी, 21 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

संक्षेप: UK Board Exam 2026 Timetable: त्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट को घोषित कर दिया है।

UBSE Uttarakhand board date sheet 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट को घोषित कर दिया है। छात्रों को परीक्षा टाईम टेबल डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा। डेटशीट के अनुसार, उत्तराखंड हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 23 फरवरी 2026 से शुरू होगा और उत्तराखंड इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 2026 का आयोजन 21 फरवरी 2026 से किया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का समापन 23 मार्च 2026 को होगा।

परीक्षा का समय और शिफ्ट की जानकारी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 10वीं और 12वीं, दोनों की मुख्य परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की सलाह दी गई है।

प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल: मुख्य थ्योरी परीक्षाओं से पहले बोर्ड ने प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तारीखें भी तय कर दी हैं। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच संबंधित स्कूलों में आयोजित की जाएंगी।

कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) डेटशीट 2026-

तिथि विषय 23 फरवरी 2026 हिंदुस्तानी संगीत / टाइपिंग 24 फरवरी 2026 हिंदी 27 फरवरी 2026 गणित 28 फरवरी 2026 गृह विज्ञान, उर्दू हिन्दुस्तानी संगीत - गायन, हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कशन) 07 मार्च 2026 विज्ञान 09 मार्च 2026 पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी 11 मार्च 2026 सामाजिक विज्ञान 12 मार्च 2026 उर्दू 14 मार्च 2026 अंग्रेजी 16 मार्च 2026 संस्कृत 17 मार्च 2026 रंजन कला, व्यावसायिक तत्व, खाता बही और लेखाशास्त्र, कृषि 18 मार्च 2026 सूचना प्रौद्योगिकी (IT) / अन्य क्षेत्रीय भाषाएं 23 मार्च 2026 हिन्दुस्तानी संगीत - गायन, हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कशन)

Uttarakhand Board Exams Date sheet 2026: उत्तराखंड बोर्ड डेटशीट 2026 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ubse.uk.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको एग्जामिनेशन टैब पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको डेटशीट लिंक पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपको कक्षा 10वीं या 12वीं टाईम टेबल लिंक पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर डेटशीट ओपन हो जाएगी।

6. अब आप उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं डेटशीट को डाउनलोड कर लीजिए।