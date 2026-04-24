UBSE UK Board Result 2026 Live : उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कल, ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर करें चेक

UBSE UK Board Result 2026 Live Updates : उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट 2026 कुल 25 अप्रैल को सुबह 10 बजे जारी होगा। लाखों विद्यार्थी यूके बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uaresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। छात्र छात्राएं अपना परिणाम रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे। इस बार पहली मर्तबा स्टूडेंट्स अपने ही स्कूल में जाकर परीक्षा परिणाम देख सकेंगे। बोर्ड सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने सोमवार को बताया कि शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत और सभापति डॉ. मुकुल सती बुकलेट के साथ परिणाम जारी करेंगे। 25 अप्रैल को ही वर्ष 2026 की सुधार परीक्षा द्वितीय का परिणाम भी घोषित होगा। सिमल्टी ने बताया कि इस बार छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सभी स्कूलों को अलग-अलग पोर्टल और पासवर्ड दिए जाएंगे। इससे बच्चे अपने स्कूल में ही आसानी से रिजल्ट देख सकेंगे। इसके अलावा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी परिणाम 10 बजे ही अपलोड कर दिया जाएगा।