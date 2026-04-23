UBSE UK Board Result 2026 LIVE : उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट ubse.uk.gov.in पर कैसे कर सकेंगे चेक

23 Apr 2026, 11:15:13 AM IST
UK Board Result 2026 live : उत्तराखंड 10वीं-12वीं क्लास में ये हैं पासिंग मार्क्स
UBSE UK Board Result 2026 live : उत्तराखंड 10वीं और 12वीं क्लास के रिजल्ट कुछ ही देर में जारी होने वाला है। दोनों क्लासों में पास होने के लिए 33 प्रतिशत अंक चाहिए। स्टूडेंट्स को पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं में पास होना जरूरी है। जो छात्र उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2025 में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक सुरक्षित नहीं कर पाएंगे, उन्हें कंपार्टमेंट परीक्षा देनी होगी।
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UBSE UK Board Result 2026 Live: लाइव हिन्दुस्तान पर उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट ऐसे चेक करें
UBSE UK Board Result 2026 Live: लाइव हिन्दुस्तान पर उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट ऐसे चेक करें
लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट www.livehindustan.com पर जाएं।
पेज पर उपलब्ध https://www.livehindustan.com/career/results/ लिंक पर क्लिक करें।
अब बोर्ड रिजल्ट पेज पर क्लिक करें जहां उत्तराखंड बोर्ड 10, 12 का रिजल्ट का लिंक एक्टिव होगा ।
कक्षा 10 या कक्षा 12 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें और लॉगिन करें।
आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
रिजल्ट देखें और पेज डाउनलोड करें।
इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।
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UBSE UK Board Result 2026 Live : उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट ग्रेस मार्क्स नियम
UBSE UK Board Result 2026 Live : पास होने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 फीसदी अंक हासिल करने होंगे। जिन विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों शामिल होते हैं, उनमें छात्रों को दोनों भागों में अलग-अलग पास होना जरूरी होता है। यदि कोई छात्र थोड़े अंतर से फेल होता है, तो उसे ग्रेस मार्क्स का लाभ दिया जा सकता है।
23 Apr 2026, 11:15:13 AM IST
UK Board Result 2026 live : यूं चेक कर सकेंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट
UK Board Result 2026 live : यूं चेक कर सकेंगे उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट
रिजल्ट जारी होने के बाद इन स्टेप्स में चेक करें रिजल्ट-
- सबसे पहले uaresults.nic.in पर जाएं।
- 10वीं के विद्यार्थी हाईस्कूल रिजल्ट और 12वीं के विद्यार्थी इंटर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
- रिजल्ट पेज खुलने पर अपना अपना रोल नंबर डालें। सब्मिट करने पर आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा।
- इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट ले लें।