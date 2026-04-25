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UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, एक या दो विषय में फेल न हों मायूस; ऐसे बचाएं अपना साल

Apr 25, 2026 10:09 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UK Board Result 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जो छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके पास 'कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए अपना साल बचाने का एक शानदार मौका है।

UK Board Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट जारी, एक या दो विषय में फेल न हों मायूस; ऐसे बचाएं अपना साल

Ubse.uk.gov.in, UK Board Result 2026: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। UK Board Result 2026 Link परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद कहीं खुशी का माहौल है, तो कहीं कुछ छात्र कम अंक आने या असफल होने के कारण निराश हैं। हालांकि, उत्तराखंड बोर्ड ने ऐसे छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर साझा की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, उनके पास 'कंपार्टमेंट परीक्षा के जरिए अपना साल बचाने का एक शानदार मौका है। UBSE UK Board Result 2026 Live Updates

असफलता से न हारें, बोर्ड दे रहा है दूसरा मौका

अक्सर देखा जाता है कि रिजल्ट के बाद छात्र तनाव में आ जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड की यह पहल उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। बोर्ड के नियमों के अनुसार, वे छात्र जो एक या दो विषयों में फेल हुए हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि छात्र इसी शैक्षणिक सत्र में पास होकर अगली कक्षा में दाखिला ले सकते हैं और उन्हें पूरा साल दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा।

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किसे मिलेगा कंपार्टमेंट परीक्षा का लाभ?

बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत हाईस्कूल (10वीं) के वे छात्र जो दो विषयों में फेल हुए हैं, वे कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। इंटरमीडिएट (12वीं) के वे छात्र जो किसी एक विषय में फेल हुए हैं, उन्हें ही इस कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई छात्र इससे अधिक विषयों में फेल है, तो उसे अगले साल फिर से मुख्य परीक्षा में शामिल होना होगा।

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कैसे और कब करें आवेदन?

रिजल्ट जारी होने के कुछ दिनों के भीतर ही बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। छात्र अपने संबंधित स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए बोर्ड द्वारा एक निश्चित शुल्क निर्धारित किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, जून या जुलाई के महीने में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं, ताकि समय रहते रिजल्ट घोषित कर छात्रों का कॉलेज या अगली कक्षा में एडमिशन सुनिश्चित किया जा सके।

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अंक सुधार की भी सुविधा

सिर्फ फेल होने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि वे छात्र भी इस परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं जो पास तो हैं लेकिन अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। यदि किसी छात्र को लगता है कि उसने मेहनत ज्यादा की थी लेकिन नंबर कम आए हैं, तो वह 'इम्प्रूवमेंट' श्रेणी के तहत दोबारा परीक्षा देकर अपना स्कोर बेहतर कर सकता है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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