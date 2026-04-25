UK Board Class 10 Result 2026: 10वीं के बाद किस सब्जेक्ट से करें पढ़ाई? जानिए कैसे चुने स्ट्रीम? देखें विकल्प
UK Board Result 2026 Class 10th: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के छात्र हैं और परीक्षा पास कर ली है, तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा है और इसे कैसे चुने।
UBSE UK Board class 10th Result 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं के छात्र हैं और परीक्षा पास कर ली है, तो यह खबर आपके लिए है।UK Board Result 2026 Link क्योंकि 10वीं पास करने के बाद स्ट्रीम चुनना हर छात्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय होता है। यह एक ऐसा मोड़ है, जिसके बाद आपके करियर की दिशा तय होने लगती है। कक्षा 11 और 12 में जो भी विषय आप पढ़ते हैं, आगे चलकर वही आपके करियर से जुड़ जाते हैं। इसलिए स्ट्रीम चुनना बहुत जरूरी होता है, और यह आपके रुचि, क्षमता और करियर लक्ष्य पर निर्भर करता है। चलिए जानते हैं कि 10वीं के बाद कौन सा स्ट्रीम आपके लिए अच्छा है और इसे कैसे चुने। UBSE UK Board Result 2026 Live updates
रुचि और क्षमता देखें
10वीं के बाद स्ट्रीम चुनने से पहले सबसे पहले यह समझें कि आपकी रुचि किस विषय में है। अपनी हॉबी और पसंद को पहचानें। आप चाहें तो टेस्ट या काउंसलिंग के जरिए अपनी ताकत और कमजोरी भी जान सकते हैं।
रिसर्च करें
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बारे में अच्छे से जानकारी लें। हर स्ट्रीम में कौन-कौन से विषय होते हैं और आगे कौन-कौन से करियर विकल्प मिलते हैं, यह जरूर समझें।
एक्सपर्ट्स की सलाह लें
स्ट्रीम चुनने के लिए आप उन लोगों से बात करें, जो पहले से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है। इससे आपको उस फील्ड की सही जानकारी मिलेगी। साथ ही अपने माता-पिता, टीचर्स और करियर काउंसलर से सलाह जरूर लें। वे आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।
भविष्य के लक्ष्य पर ध्यान दें
इतना ही स्ट्रीम चुनते वक्त भविष्य के लक्ष्य पर ध्यान देने की जरुरत होती है। आप ये सोचें कि भविष्य में क्या बनना चाहते हैं,जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, कलाकार, नेता या कुछ और। उसी के अनुसार स्ट्रीम चुनें।
10वीं के बाद ये हैं प्रमुख स्ट्रीम्स कौन-कौन सी हैं-
साइंस
कॉमर्स
आर्ट्स
साइंस (Science)
अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पसंद हैं तो आप साइंस स्ट्रीम चुन सकते हैं। इससे इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च जैसे करियर बनते हैं।
कॉमर्स (Commerce)
अगर आपकी रुचि बिजनेस और फाइनेंस में है तो कॉमर्स अच्छा विकल्प है। इसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज जैसे विषय होते हैं। इससे बैंकिंग, मैनेजमेंट और बिजनेस में करियर बनता है।
आर्ट्स / ह्यूमैनिटीज (Arts/Humanities)
अगर आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और भाषा पसंद है तो आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। इससे पत्रकारिता, लॉ, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में करियर बनता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स