UBSE UK Board 10th, 12th Exam 2026: उत्तराखंड बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा में अब पहचानपत्र लाना भी जरूरी
उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में अब परीक्षार्थियों को प्रवेशपत्र के साथ अनिवार्य रूप से वैध पहचानपत्र भी ले जाना होगा। बोर्ड सचिव ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर दो दिन पहले आठ छात्रों के स्थान पर दूसरे युवक परीक्षा दे रहे थे।
उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में अब परीक्षार्थियों को प्रवेशपत्र के साथ अनिवार्य रूप से वैध पहचानपत्र भी ले जाना होगा। बोर्ड सचिव ने गुरुवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर दो दिन पहले आठ छात्रों के स्थान पर दूसरे युवक परीक्षा दे रहे थे। इस गंभीर चूक के बाद उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने कड़ा कदम उठाया है। अब केवल प्रवेशपत्र के आधार पर केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। छात्र-छात्राओं को वैध आईडी भी साथ ले जानी होगी। ताकि बोर्ड परीक्षा में फोटो बदलकर फर्जीवाड़ा न किया जा सके।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। यदि किसी भी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र या पहचान पर जरा भी संदेह होता है, तो आधार कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र से उसकी पुष्टि अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने कहा कि पहचान स्पष्ट न होने की स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। इस व्यवस्था से परीक्षाओं में पारदर्शिता बनी रहेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।
उत्तराखंड हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 23 फरवरी 2026 से और उत्तराखंड इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी 2026 से शुरू हुई थी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 का समापन 23 मार्च 2026 को होगा।
कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) डेटशीट 2026-
तिथि विषय
23 फरवरी 2026 हिंदुस्तानी संगीत / टाइपिंग
24 फरवरी 2026 हिंदी
27 फरवरी 2026 गणित
28 फरवरी 2026 गृह विज्ञान, उर्दू हिन्दुस्तानी संगीत - गायन, हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कशन)
07 मार्च 2026 विज्ञान
09 मार्च 2026 पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी
11 मार्च 2026 सामाजिक विज्ञान
12 मार्च 2026 उर्दू
14 मार्च 2026 अंग्रेजी
16 मार्च 2026 संस्कृत
17 मार्च 2026 रंजन कला, व्यावसायिक तत्व, खाता बही और लेखाशास्त्र, कृषि
18 मार्च 2026 सूचना प्रौद्योगिकी (IT) / अन्य क्षेत्रीय भाषाएं
23 मार्च 2026 हिन्दुस्तानी संगीत - गायन, हिन्दुस्तानी संगीत (पर्कशन)
