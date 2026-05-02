Typing Jobs : सिर्फ टाइपिंग कर हर महीने 40 हजार तक सैलरी, 12वीं पास युवाओं के लिए ये हैं शानदार मौके
Typing Jobs : सिर्फ टाइपिंग और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। आइए जानते हैं इन टाइपिंग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के बारे में…
Typing Jobs : कुछ साल पहले तक लोगों को लगता था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़ी डिग्री या बहुत हाई लेवल पढ़ाई जरूरी होती है। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। आज कई ऐसी सरकारी नौकरियां मौजूद हैं, जहां आपकी टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता सबसे अहम मानी जाती है। अगर आप 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कंप्यूटर पर तेजी से टाइप कर लेते हैं, तो आपके पास कई अच्छे करियर ऑप्शन मौजूद हैं। खास बात ये है कि इन नौकरियों में शुरुआत से ही अच्छी सैलरी, नौकरी की सुरक्षा और प्रमोशन के मौके मिलते हैं। आइए एक नजर उन नौकरियों पर डालते हैं जिन्हें टाइपिंग की जरूरत पड़ती है।
कोर्ट क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर की डिमांड लगातार बढ़ रही
देश के जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में समय-समय पर क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्तियां निकलती रहती हैं। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों का मुख्य काम केस रिकॉर्ड संभालना, दस्तावेज तैयार करना और कंप्यूटर पर जरूरी एंट्री करना होता है। कई राज्यों में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि कुछ जगह ग्रेजुएशन जरूरी होता है। इन नौकरियों में टाइपिंग टेस्ट सबसे अहम माना जाता है। जिन उम्मीदवारों की टाइपिंग स्पीड 40 से 45 शब्द प्रति मिनट या उससे ज्यादा होती है, उनके चयन की संभावना काफी बढ़ जाती है। कोर्ट से जुड़ी नौकरियों में स्थिर करियर के साथ सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं।
डाक विभाग में भी टाइपिंग वालों के लिए शानदार मौके
भारतीय डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पद लंबे समय से युवाओं की पसंद बने हुए हैं। अब इन पदों के लिए ग्रेजुएशन योग्यता जरूरी कर दी गई है। इन कर्मचारियों का काम डाक रिकॉर्ड संभालना, कंप्यूटर पर एंट्री करना और विभागीय डेटा को व्यवस्थित रखना होता है। लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। डाक विभाग की नौकरियों में नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ मेडिकल और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं।
SSC LDC की नौकरी युवाओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC हर साल CHSL परीक्षा आयोजित करता है। इसी परीक्षा के जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC की भर्ती होती है। यह नौकरी उन युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है जो ऑफिस वर्क में करियर बनाना चाहते हैं। इस पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी फाइलों का रिकॉर्ड संभालना, डेटा एंट्री करना और ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम पर काम करना होता है। इसके लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही हिंदी में लगभग 30 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड मांगी जाती है। SSC LDC की नौकरी में समय के साथ प्रमोशन के अच्छे मौके भी मिलते हैं।
बैंकिंग सेक्टर में भी टाइपिंग स्किल की काफी अहमियत
IBPS Clerk और SBI Clerk जैसी बैंकिंग परीक्षाओं में भी कंप्यूटर नॉलेज और टाइपिंग स्किल को काफी महत्व दिया जाता है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। बैंकिंग सेक्टर में ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क का काम ग्राहक रिकॉर्ड संभालना, डेटा अपडेट करना और कंप्यूटर सिस्टम पर बैंकिंग ऑपरेशन करना होता है। बैंक की नौकरियों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां प्रमोशन तेजी से मिलता है और काम करने का माहौल भी काफी प्रोफेशनल होता है।
स्टेनोग्राफर की नौकरी में स्किल के दम पर तेजी से ग्रोथ
अगर आपको टाइपिंग के साथ शॉर्टहैंड भी आती है, तो स्टेनोग्राफर की नौकरी आपके लिए बेहतरीन विकल्प बन सकती है। इस पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों की बातों को तेजी से नोट करना और बाद में उसे टाइप करना होता है। SSC Stenographer जैसी परीक्षाओं के जरिए हर साल हजारों पदों पर भर्ती होती है। इस नौकरी में शुरुआती सैलरी ही 30 हजार रुपये से ज्यादा पहुंच सकती है। स्किल आधारित होने की वजह से इस फील्ड में मेहनती उम्मीदवारों को जल्दी प्रमोशन और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है।
टाइपिंग सीखकर कम खर्च में बन सकता है शानदार करियर
आज कई युवा महंगे कोर्स करने के बजाय टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर स्किल सीखकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अच्छी टाइपिंग स्पीड रखने वाले उम्मीदवारों की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर कोई उम्मीदवार रोजाना 1 से 2 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस करे, तो कुछ महीनों में उसकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बेहतर हो सकती हैं। यही स्किल आगे चलकर सरकारी नौकरी पाने में सबसे बड़ा हथियार बन सकती है।
इन नौकरियों में कितनी मिलती है सैलरी?
इन सरकारी नौकरियों में शुरुआत में करीब 25 हजार से 40 हजार रुपये तक इन-हैंड सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन लाभ, सरकारी छुट्टियां और कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। यही वजह है कि आज टाइपिंग स्किल सिर्फ एक छोटी योग्यता नहीं, बल्कि हजारों युवाओं के लिए सरकारी करियर का मजबूत रास्ता बन चुकी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव