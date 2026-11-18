एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की शर्तें क्या हैं, जानें यूजीसी के नियम, पीएचडी लेवल पर फायदा नहीं
एनईपी को देखते हुए यूजीसी एक साथ दो डिग्री कोर्स करने को मंजूरी दे चुका है। यह सहूलियत और फायदा केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी और पीजी स्तर के कोर्सेज पर लागू होती है, पीएचडी पर नहीं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए कम समय में अधिक योग्यता पाने और स्किल सीखने के रास्ते खोल दिए हैं। यूजीसी की हरी झंडी के बाद अब देश के विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी एक समय में दो डिग्री कोर्स कर करियर में तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कई विद्यार्थी बीएससी के साथ आईआईटी जैसे संस्थानों से ऑनलाइन बीएस डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो कई बीए या एमए परंपरागत कोर्स के साथ कुछ अन्य प्रोफेशनल डिग्री कोर्स भी कर रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम से उनके समय की बचत हो रही है। साथ ही दो डिग्री लेकर छात्र दो अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं।
ये सुविधा पीएचडी में नहीं
यह सहूलियत और फायदा केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी और पीजी स्तर के कोर्सेज पर लागू होती है, पीएचडी पर नहीं।
एक साथ दो डिग्री पाने से जुड़ी यूजीसी की इन शर्तों को रखें ध्यान
- एक साथ किए जा रहे दोनों डिग्री कोर्स समान स्तर के हों, यानी एक ग्रेजुएट स्तर का और दूसरा पीजी स्तर का कोर्स नहीं कर सकते। दोनों कोर्स यूजीसी से मान्यता प्राप्त हों। ये कोर्स एक ही संस्थान या दो अलग संस्थानों से भी किए जा सकते हैं।
- एक साथ दो रेगुलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं लेकिन एक कोर्स के क्लास की टाइमिंग दूसरे कोर्स की कक्षाओं के टाइम से अलग होनी चाहिए।
- एक फुल टाइम और एक ऑनलाइन/डिस्टेंस मोड में: छात्र एक डिग्री रेगुलर कॉलेज से और दूसरी ओपन या ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं।
- दोनों डिग्री कोर्स ऑनलाइन/डिस्टेंस मोड में: एक साथ दो डिग्रियां ओपन या ऑनलाइन मोड से भी पूरी की जा सकती हैं।
- रेगुलर मोड में किए जाने वाले कोर्सेज के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या वैधानिक परिषद (जैसे बीसीआई, एनसीटीई आदि) के अटेंडेंस और अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
एक साथ हासिल कीं कौन सी डिग्रियां वैध
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत ड्युअल डिग्री या एक साथ एक समय में दो अलग-अलग डिग्रियां हासिल करने की छूट दी गई। यूजीसी ने भी इसे मंजूरी दी। लेकिन तब कहा गया कि केवल नए छात्रों (अधिसूचना जारी होने के बाद से) को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन जून 2025 में यूजीसी ने अधिसूचना से पहले की हुई एक साथ दो डिग्रियों को भी मान्य करने की मंजूरी दे दी। इसमें सिर्फ वही डिग्रियां मान्य हैं जो एनईपी के प्रावधानों और मापदंडों को पूरा करती हैं। तब यूजीसी ने स्पष्ट किया कि गाइडलाइन से पहले की गई दो डिग्रियां तभी मान्य होंगी, जब वे यूजीसी के प्रथम डिग्री और मास्टर डिग्री विनियमों और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप की गई हों।
क्या होता है फायदा
इस तरह के प्रोग्राम से समय की बचत होती है। अलग-अलग विषयों में रुचि रखने वाले छात्रों को दूसरी डिग्री के लिए 3 से 4 साल का अतिरिक्त इंतजार नहीं करना पड़ता। दो डिग्री लेकर छात्र दो अलग-अलग क्षेत्रों में अपना धरातल तैयार कर सकता है। यह विशेषकर उन क्षेत्रों में लाभकारी होता है, जहां मल्टी डिसिप्लीनेरी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जैसे कि डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी या आर्थिक और कानूनी क्षेत्र। दो डिग्री के साथ दो क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों का आधार बनता है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी