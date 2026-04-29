Telangana SSC Result 2026: तेलंगाना बोर्ड 10वीं का रिजल्ट results.bsetelangana.org पर जारी; 95.15% छात्र हुए पास
BSE Telangana TS SSC 10th Results 2026: तेलंगाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE Telangana) ने आज, 29 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं (SSC) के परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं।
Telangana TS SSC 10th Results 2026, Bse.telangana.gov.in: तेलंगाना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE Telangana) ने आज, 29 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं (SSC) के परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए हैं। Telangana TS SSC 10th Results 2026 Linkदोपहर 2:00 बजे आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने नतीजों की घोषणा की। इस साल तेलंगाना बोर्ड का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में काफी बेहतर रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। इस वर्ष कुल 95.15% छात्रों ने सफलता हासिल की है। बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इस साल भी लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ते हुए अपना दबदबा कायम रखा है।
नतीजों के मुख्य आंकड़े: एक नजर में
इस साल की परीक्षा में राज्य भर से लगभग 5.28 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार:
कुल पास प्रतिशत: 95.15%
लड़कियों का पास प्रतिशत: 96.26%
लड़कों का पास प्रतिशत: 94.07%
पिछले साल (2025) का कुल पास प्रतिशत 92.78% था, जो इस बार बढ़कर 95% के पार पहुंच गया है। यह राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सुधार का एक बड़ा प्रमाण है।
विषयवार प्रदर्शन: तेलुगु में सबसे अधिक छात्र पास
इस बार छात्रों ने विषयवार भी शानदार प्रदर्शन किया है। सबसे अधिक सफलता दर तेलुगु (99.12%) विषय में रही, जबकि सोशल स्टडीज (99.61%) में भी लगभग शत-प्रतिशत छात्र सफल रहे। गणित (97.46%) और विज्ञान (98.41%) में भी परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं।
मेरिट लिस्ट: निम्मा अंचिता और श्रीपा कृति ने किया टॉप
बोर्ड ने टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस साल कामारेड्डी जिले की निम्मा अंचिता और निजामाबाद की श्रीपा कृति ने 600 में से 596 अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। द्वितीय स्थान रंगारेड्डी जिले की समुद्रला अद्वैत (595 अंक) रहीं है। हैदराबाद के टॉपर: सिद्धार्थ नेमानी ने 593 अंकों के साथ जिले में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
रिजल्ट कैसे चेक करें? (आसान स्टेप्स)
छात्र अपना ‘मार्क्स मेमो’ नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों पर देख सकते हैं:
bse.telangana.gov.in
results.bsetelangana.org
results.bse.telangana.gov.in
चेक करने का तरीका:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होमपेज पर 'TS SSC Result 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
अपना हॉल टिकट नंबर (Hall Ticket Number) दर्ज करें।
सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर होगा।
भविष्य के लिए मार्कशीट की पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
बिना इंटरनेट के SMS और WhatsApp से देखें रिजल्ट
यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में TS10 ROLL NUMBER टाइप करके 56263 पर भेज सकते हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने इस बार 'MeeSeva WhatsApp Service' के जरिए भी रिजल्ट देखने की सुविधा प्रदान की है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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