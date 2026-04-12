TS Inter Results 2026 LIVE : तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट tsbie.cgg.gov.in पर आज, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड मार्कशीट

TS Inter 1st 2nd Year Results 2026 live

Sun, 12 Apr 2026 10:44 AM IST

TS Inter 1st, 2nd Year Result 2026 Live updates , tsbie.cgg.gov.in : तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आज 12 अप्रैल 2026 को इंटरमीडिएट रिजल्ट 2026 घोषित कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने इस साल तेलंगाना बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है, वे अपनी परीक्षा का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर चेक कर सकेंगे। बता दें कि तेलंगाना बोर्ड की ओर से रिजल्ट घोषणा के लिए अभी तक कोई सटीक समय की कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, संभावना है कि 12 अप्रैल 2026 को यानी आज दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट आधिकारिक रूप से घोषित किए जाएंगे। तेलंगाना बोर्ड की इंटर परीक्षा में इस साल कुल 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। छात्रों को अपना रिजल्ट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल हॉल टिकट नंबर दर्ज करना होगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसे चेक करें: रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले तेलंगाना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in या results.cgg.gov.in पर जाएं। - इसके होम पेज पर आपको एग्जाम रिजल्ट का लिंक दिखेगा। - इस लिंक पर क्लिक करें और अपना हॉल टिकट नंबर यहां सब्मिट करें। - इसके बाद आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। - रिजल्ट देखने के बाद स्क्रीनशॉट या प्रिंटआउट जरूर लें लें।

12 Apr 2026, 10:44:38 AM IST TS Inter Results 2026 Live: 9 लाख से अधिक को इंतजार TS Inter Results 2026 Live: इस साल तेलंगाना इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए लगभग 9 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए। टीएस इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं फरवरी- मार्च 2026 में राज्य के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थीं।

12 Apr 2026, 10:34:24 AM IST TS Inter Results 2026 Live: प्रेस कांफ्रेंस के जरिए रिजल्ट TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना बोर्ड अपने कार्यालय हैदराबाद प्रेस कांफ्रेंस के साथ नतीजों की घोषणा करेगा।

12 Apr 2026, 10:26:20 AM IST TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट रिजल्ट चेक करने के लिए ये जानकारी जरूरी TS Inter Results 2026 Live: हॉल टिकट का नंबर एग्जाम ईयर रिजल्ट का साल कैटेगिरी

12 Apr 2026, 10:22:47 AM IST TS Inter Results 2026 Live: इस वेबसाइटों से चेक कर सकेंगे रिजल्ट TS Inter Results 2026 Live: tgbie.cgg.gov.in results.cgg.gov.in tgbieht.cgg.gov.in tgbienew.cgg.gov.in

12 Apr 2026, 10:17:04 AM IST TS Inter Results 2026 Live: टीएस इंटर परीक्षा का आयोजन कब किया गया था? TS Inter Results 2026 Live: टीएस इंटर फर्स्ट ईयर परीक्षाएं 25 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक और इंटर सेकंड ईयर परीक्षाएं 26 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गईं थी।

12 Apr 2026, 10:06:50 AM IST TS Inter Results 2026 Live: पिछले साल तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट में लड़कियां थीं लड़कों से काफी आगे TS Inter Results 2026 Live: पिछले साल तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट में लड़कियां थीं लड़कों से काफी आगे लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत- 73.83 प्रतिशत लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत- 57.83 प्रतिशत

12 Apr 2026, 10:02:47 AM IST TS Inter Results 2026 Live: इन स्टेप्स के माध्यम से 1st और 2nd ईयर के छात्रों का रिजल्ट देख सकते हैं TS Inter Results 2026 Live: इन स्टेप्स के माध्यम से 1st और 2nd ईयर के छात्रों का रिजल्ट देख सकते हैं। स्टेप 1- रिजल्ट घोषित होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) की आधिकारिक वेबसाइट, tsbie.cgg.gov.in पर जाना होगा। स्टेप 2-होम पेज पर ‘Telangana Inter Results 2026’ लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3- अब ' TS Inter 1st year Results 2026’ for 1st year' या ' TS Inter 2st year Results 2026’ for 1st year' लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4- अब लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा। रिजल्ट आपके सामने होगा। स्टेप 5- मार्कशीट को ध्यान से देखें और डाउनलोड करें। स्टेप 6- आप चाहें तो भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले सकते हैं।

12 Apr 2026, 09:49:52 AM IST TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट - पिछले कुछ वर्षों में पास प्रतिशत TS Inter Results 2026 Live: बीते वर्षों के तेलंगाना आईपीई परीक्षा परिणाम 2021: 100 प्रतिशत (कोविड-19 के कारण परीक्षाएं रद्द कर दी गईं 2022: 64.86 प्रतिशत 2023: 62.85 प्रतिशत 2024: 61.06 प्रतिशत 2025: 65.96 प्रतिशत

12 Apr 2026, 09:45:35 AM IST TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट 2026 - आधिकारिक वेबसाइट डायरेक्ट लिंक TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट tgbie.cgg.gov.in पर घोषित होगा। आधिकारिक वेबसाइट के लिए सीधा लिंक यहां दिया गया है।

12 Apr 2026, 09:39:52 AM IST TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट के साथ क्या क्या डिटेल्स आएंगी TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट के साथ क्या क्या डिटेल्स आएंगी पंजीकृत विद्यार्थी, उपस्थित, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या (प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष व्यावसायिक, द्वितीय वर्ष, द्वितीय वर्ष व्यावसायिक के लिए अलग-अलग और ओवरऑल रूप से) उत्तीर्ण प्रतिशत लिंग-वार परिणाम जिला-वार परिणाम स्कूल-वार परिणाम परिणाम की रीचेकिंग अन्य जानकारी।

12 Apr 2026, 09:38:41 AM IST TS Inter Results 2026 Live: कब मिलेगी टीएस इंटर रिजल्ट की ओरिजनल मार्कशीट TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) जल्द ही इंटर प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपनी मार्कशीट देख सकते हैं। वहीं ओरिजनल मार्कशीट प्राप्त करने के लिए छात्रों को अपने संबंधित स्कूलों में जाना होगा।

12 Apr 2026, 09:32:14 AM IST TS Inter Results 2026 Live: पिछले साल कैसा रहा था टीएस इंटर रिजल्ट TS Inter Results 2026 Live: पिछले साल टीएस इंटर प्रथम वर्ष का रिजल्ट 60.01 प्रतिशत, जबकि द्वितीय वर्ष का 64.19 प्रतिशत रहा था।

12 Apr 2026, 09:25:07 AM IST TS Inter Results 2026 Live: टीएसबीआईई छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड दिया जाता है TS Inter Results 2026 Live: टीएसबीआईई छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। ए ग्रेड: 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक बी ग्रेड: 65 से 75 प्रतिशत सी ग्रेड: 50 से 60 प्रतिशत डी ग्रेड: 35 से 50 प्रतिशत।

12 Apr 2026, 09:19:11 AM IST TS Inter Results 2026 Live: आईपीएएसई परीक्षा क्या है? TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना टीएस इंटर रिजल्ट - तेलंगाना इंटर एडवांस्ड सप्लीमेंट्री परीक्षा (IPASE) इस साल के अंत में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा छात्रों को कक्षा 11 और 12 पास करने का एक और मौका देती है, अगर वे मार्च की सार्वजनिक परीक्षा के दौरान ऐसा करने में विफल रहते हैं। आईपीएएसई 2026 के बारे में विवरण आईपीई परिणामों के साथ शेयर किया जाएगा।

12 Apr 2026, 09:18:02 AM IST TS Inter Results 2026 Live: टीएस इंटर रिजल्ट पासिंग मार्क्स TS Inter Results 2026 Live: तेलंगाना बोर्ड इंटर परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को सभी विषयों में कम से कम 33 फीसदी अंक हासिल करना अनिवार्य है। हालांकि, एक या दो विषय में इससे कम नंबर मिलने पर कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहीं दो से ज्यादा विषयों में न्यूनतम से कम मार्क्स आने पर छात्र फेल माने जाएंगे।

12 Apr 2026, 09:17:40 AM IST TS Inter Results 2026 Live: टीएस इंटर रिजल्ट कहां चेक कर सकेंगे TS Inter Results 2026 Live: यहां चेक कर सकेंगे तेलंगाना बोर्ड इंटर का रिजल्ट (Manabadi TS Inter Result 2026) tgbie.cgg.gov.in results.cgg.gov.in bse.telangana.gov.in