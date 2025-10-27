Indian Currency: क्या नोटों के बीच में लगा तार चांदी का होता है?

संक्षेप: नोटों के बीच में लगा सिल्वर तार सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। यह सिक्योरिटी थ्रेड नोटों को नकली होने से बचाता है। कई लोग सोचते हैं कि यह तार चांदी का बना होता है, क्योंकि यह चमकीला और धात्विक दिखता है। आइए इसकी सच्चाई जानें।

भारतीय नोटों के बीच में लगा सिल्वर तार सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होता है। यह सिक्योरिटी थ्रेड नोटों को नकली होने से बचाता है। कई लोग सोचते हैं कि यह तार चांदी का बना होता है, क्योंकि यह चमकीला और धात्विक दिखता है। लेकिन क्या वाकई यह चांदी का होता है? आइए, भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक जानकारी और सुरक्षा फीचर्स के आधार पर इसकी सच्चाई जानें।

सिक्योरिटी थ्रेड क्या है? सिक्योरिटी थ्रेड भारतीय नोटों का एक प्रमुख सुरक्षा तत्व है, जो नोट को जाली नोटों से अलग करता है। यह एक पतली, मेटालिक पट्टी है, जो नोट के कागज में एम्बेडेड (जड़ी हुई) होती है। जब नोट को रोशनी के खिलाफ देखा जाता है, तो यह तार पूरी तरह दिखाई देता है। थ्रेड पर 'भारत', नोट का मूल्य और 'RBI' लिखा होता है। छोटे नोटों (₹10, ₹20, ₹50) में यह विंडो थ्रेड होता है, जो आगे-पीछे झांकता दिखता है, जबकि बड़े नोटों (₹100, ₹200, ₹500, ₹2000) में फुली एम्बेडेड होता है।

क्या यह तार चांदी का होता है? नहीं, नोटों का सिक्योरिटी थ्रेड चांदी का नहीं होता है। RBI के अनुसार, यह एक विशेष प्रकार का पॉलीस्टर रिबन होता है, जो चांदी के रंग का कोटिंग से चमकदार बनाया जाता है। यह मेटालिक लुक देने के लिए सिल्वर-कलर्ड मेटलाइज्ड प्लास्टिक स्ट्रिप होता है। चांदी का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि यह महंगा और जाली नोट बनाने में आसान होता है। इसके बजाय, यह मशीन-रीडेबल (मशीन द्वारा पढ़ा जा सकने वाला) मटेरियल है, जो UV लाइट में फ्लोरेसेंट पीला चमकता है।

सिक्योरिटी थ्रेड का महत्व यह थ्रेड नोट की प्रामाणिकता की पहचान करता है। छोटे नोटों में यह विंडो वाला होता है, जो आगे से दिखता है और पीछे छिपा रहता है। बड़े नोटों में पूरी तरह एम्बेडेड होता है, लेकिन रोशनी में साफ दिखता है। RBI के महात्मा गांधी सीरीज नोटों में यह थ्रेड नोट की वैल्यू के अनुसार बदलता है। यह फीचर जाली नोटों को रोकने में महत्वपूर्ण है।