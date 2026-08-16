Success Story: IIT कानपुर से की पढ़ाई, माइक्रोसॉफ्ट- गूगल में नौकरी, अब Meta ने दिया 800 करोड़ का पैकेज
Trapit Bansal Meta Salary: IIT कानपुर के छात्र त्रपित बंसल को Meta ने 800 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। जानिए कैसे गणित की पढ़ाई और कड़ी रिसर्च से उन्होंने AI की दुनिया में यह नया इतिहास रचा!
Trapit Bansal Meta Salary: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया आजकल बहुत तेजी से बदल रही है। टेक कंपनियां ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं जो AI एक्सपर्ट हैं। दिग्गज टेक कंपनी Meta ने IIT कानपुर के पूर्व छात्र त्रपित बंसल को अपने नए AI रिसर्च डिवीजन में बतौर फाउंडिंग रिसर्चर शामिल करने के लिए करीब 800 करोड़ रुपये का भारी-भरकम पैकेज ऑफर किया है। जहां आज के समय में अच्छी नौकरी पाना काफी मुश्किल होता है, वहीं इतना बड़ा सैलरी पैकेज मिलना किसी सपने जैसा लगता है। लेकिन त्रपित की यह सफलता कोई रातों-रात मिली किस्मत नहीं, बल्कि 10 साल से भी अधिक समय की लगन, रिसर्च और कड़ी मेहनत का नतीजा है।
IIT कानपुर से की पढ़ाई
ज्यादातर छात्र जो कंप्यूटर साइंस की तरफ भागते हैं, उनसे अलग हटकर त्रपित बंसल ने साल 2007 से 2012 के दौरान IIT कानपुर से मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड MSc की पढ़ाई पूरी की। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ही आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की असली रीढ़ हैं। इसी मजबूत नींव ने उन्हें AI की मुश्किलों को आसानी से समझने में मदद की।
IISc में रिसर्च और अमेरिका से PhD का सफर
IIT कानपुर से ग्रेजुएट होने के बाद, त्रपित ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) की मशीन लर्निंग लैब में दो साल से अधिक समय तक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम किया। इसके बाद वे हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स और PhD की डिग्री हासिल की। अपनी डॉक्टरेट रिसर्च के दौरान उन्होंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP), डीप लर्निंग और मेटा-लर्निंग जैसे एडवांस्ड सब्जेक्ट पर रिसर्च की है।
दिग्गज कंपनियों में इंटर्नशिप और OpenAI का अनुभव
अपनी पढ़ाई के दौरान ही त्रपित ने दुनिया की सबसे नामी टेक कंपनियों में इंटर्नशिप करके अनुभव हासिल किया। उन्होंने मेटा (फेसबुक), गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई (OpenAI) जैसी दिग्गज कंपनियों में रिसर्च इंटर्नशिप की। इन इंटर्नशिप्स ने उन्हें असल दुनिया की टेक समस्याओं को सुलझाने का बेहतरीन अवसर दिया। इन सभी कंपनियों में उन्होंने डीप लर्निंग, नॉलेज ग्राफ और NLP पर काम किया।
OpenAI से Meta तक का गौरवशाली सफर
साल 2022 में त्रपित बंसल OpenAI की टेक्निकल टीम का हिस्सा बने। यहां उन्होंने एआई दुनिया के मशहूर रिसर्चर इल्या सुतस्केवर के साथ काम किया। उन्होंने रीजनिंग और रीइन्फोर्समेंट लर्निंग पर आधारित AI मॉडल डेवलप करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद साल 2025 में Meta ने त्रपित की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए उन्हें अपनी AI रिसर्च टीम में शामिल किया और 800 करोड़ रुपये का पैकेज दिया।
छात्रों के लिए सबसे बड़ा संदेश
त्रपित बंसल की यह प्रेरक कहानी हर छात्र के लिए एक बड़ा सबक है। सफलता रातों-रात या शॉर्ट-टर्म कोर्स से नहीं मिलती, बल्कि अपने विषय पर गहरी पकड़ और लगातार सीखने की ललक से मिलती है। अगर आप अपने स्किल को इस हद तक निखार लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी कंपनी आपकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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