अब सीधे कैडर में नहीं जाएंगे नए ट्रेनी IPS अफसर, पहली बार केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव
आईपीएस के नए ट्रेनी अफसरों को अपने-अपने कैडर में प्रोबेशन और उसके बाद तैनाती के लिए भेजे जाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से अटैच किया जाएगा।
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के नए ट्रेनी अफसरों को अपने-अपने कैडर में प्रोबेशन और उसके बाद तैनाती के लिए भेजे जाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से अटैच किया जाएगा। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि ऐसा पहली बार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 78वें नियमित भर्ती बैच में 151 ट्रेनी अफसर शामिल हैं जिनमें पड़ोसी देशों के 16 विदेशी अधिकारी भी हैं। इस बैच ने हाल में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रथम चरण की ट्रेनिंग पूरी की है। सूत्रों के अनुसार 2025 के इस बैच को गृह मंत्रालय से अटैच करने के लिए गुरुवार को विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
आईपीएस अधिकारियों के इस बैच की दीक्षांत परेड को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने 17 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश पढ़ा। इसमें आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति, समयबद्ध कार्रवाई और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया था। इस बैच की पासिंग आउट परेड 17 अक्टूबर को हुई थी।
गृह मंत्रालय की ओर से 2023 में जारी IPS प्रशिक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अधिकारियों को उनके आवंटित राज्य में आगे का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण की अवधि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करके तय करती है।
नई व्यवस्था का उद्देश्य क्या है
नई व्यवस्था से IPS अधिकारियों के पारंपरिक प्रशिक्षण क्रम में बदलाव हुआ है। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि ट्रेनी आईपीएस अफसरों को पहले गृह मंत्रालय से जोड़ने का विशेष उद्देश्य क्या है और इससे उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा।
परेड में गलती पर उठे थे गंभीर सवाल
हैदराबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस के 78वें रेगुलर भर्ती बैच (2025) की पासिंग आउट परेड 17 अक्टूबर को हुई थी। आईपीएस प्रोबेशनर्स की इस परेड में भारत के 135 नए अधिकारियों के अलावा नेपाल, भूटान व मालदीव के 16 विदेशी अधिकारी शामिल रहे। परेड कार्यक्रम के बाद नए आईपीएस अफसरों की मार्चिंग के स्तर को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे थे। बहुत से लोग परेड में मार्चिंग के दौरान कुछ आईपीएस प्रोबेशनर्स के हाथों के स्विंग में हुई गलती को लेकर तंज कस रहे थे। कुछ ने इसे कम अनुशासन से जोड़ा तो कुछ ने मार्चिंग दस्ते से जोश, होश और कॉर्डिनेशन को गायब बताया था।
मान अमन सिंह छीना नाम के यूजर ने लिखा था, 'बहुत ही खराब मार्चिंग। लेफ्ट मार्कर और उसके पीछे खड़े विदेशी अफसर को देखिए। आपकी अकादमी को बेहतर ड्रिल उस्तादों की जरूरत है। अगर आपके अधिकारी अपने जीवन के सबसे बड़े दिन पर ठीक से मार्च नहीं कर सकते, तो यह यूनिफॉर्म्ड कैडर के लिए बहुत शर्म की बात है।'विवेक थॉमस ने लिखा था, 'मार्चिंग से पता चलता है कि ये लोग कितने अनुशासित हैं।' काफी यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि इनसे अच्छा तो सैनिक स्कूलों और एनसीसी के लड़कों की मार्चिंग होती है। संजय कपूर नाम के यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो यह मार्च पास्ट बहुत ही खराब है। इसमें तालमेल की भारी कमी है, कोई सही सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, और लाल सैश पहने व्यक्ति को खुद ही नहीं पता कि उसके कदम कहां पड़ रहे हैं। मार्च पास्ट का मतलब ही अनुशासन, सटीकता और टीम वर्क होता है, लेकिन अफसोस, यहां इनमें से कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेना काफी नहीं है; आपको उस यूनिफॉर्म के मानकों पर खरा उतरना होता है। इन्हें वापस अकादमी जाने की जरूरत है।'
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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