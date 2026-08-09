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TRAI Recruitment 2026: फ्रेशर्स के लिए निकली भर्ती, हर महीने मिलेगी 80000 रुपये सैलरी; जानें योग्यता

By Dheeraj Pal
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अगर आप फ्रेशर्स हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एसोसिएट कंसल्टेंट (Technical-ECE) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती नई दिल्ली स्थित TRAI मुख्यालय के लिए की जा रही है।

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TRAI ने एसोसिएट कंसल्टेंट के पदों पर निकाली भर्ती

TRAI Recruitment 2026: अगर आप फ्रेशर्स हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने एसोसिएट कंसल्टेंट (Technical-ECE) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती नई दिल्ली स्थित TRAI मुख्यालय के लिए की जा रही है। इस भर्ती की खास बात यह है कि फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीदवारों के लिए किसी पूर्व कार्य अनुभव की अनिवार्यता नहीं रखी गई है।

आवेदन की अंतिम तारीख

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार TRAI के आधिकारिक भर्ती पोर्टल vacancies.trai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, वेतन, चयन प्रक्रिया और अन्य पात्रता शर्तों को ध्यान से जरूर पढ़ लें।

TRAI Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

TRAI में एसोसिएट कंसल्टेंट (Technical-ECE) पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या इनसे संबंधित विषयों में BTech या BE की डिग्री होनी चाहिए।

इसके अलावा ME, MTech, MBA या PhD जैसी उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन के लिए किसी पूर्व कार्य अनुभव की अनिवार्यता नहीं है, यानी फ्रेशर्स भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं।

आयु सीमा

उम्मीदवार की उम्र 30 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 6 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी, क्योंकि इसी तारीख को भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। ध्यान रहे कि उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी पात्रता शर्तों और आयु में छूट से संबंधित नियमों को जरूर जांच लेना चाहिए।

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सैलरी

TRAI की इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 80000 रुपये की फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को 8,000 रुपये प्रति माह ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। यानी सैलरी और परिवहन भत्ते को मिलाकर उम्मीदवार को हर महीने कुल 88000 रुपये मिल सकते हैं।

कितने समय की होगी नियुक्ति?

इस पद पर उम्मीदवार की शुरुआती नियुक्ति एक साल के लिए की जाएगी। हालांकि, उम्मीदवार के काम के प्रदर्शन और TRAI की जरूरतों के आधार पर नियुक्ति की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है।

क्या होगा काम?

TRAI में चयनित उम्मीदवारों को टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में तकनीक एवं विकास से जुड़े विभिन्न अध्ययनों पर काम करना होगा। उनकी जिम्मेदारियों में तकनीकी विश्लेषण करना, दूसरे देशों में अपनाई जा रही नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, कंसल्टेशन पेपर तैयार करना, सिफारिशों पर काम करना और डेटा का विश्लेषण करना शामिल होगा।

इसके अलावा उम्मीदवारों को पद से संबंधित अन्य जिम्मेदारियां और कार्य भी सौंपे जा सकते हैं, जिन्हें उन्हें अपनी नियुक्ति अवधि के दौरान पूरा करना होगा।

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन सेलेक्शन कमेटी द्वारा किया जाएगा। चयन के दौरान उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरव्यू में प्रदर्शन समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

आवेदन जमा करने के बाद पात्र उम्मीदवार चयन प्रक्रिया की तैयारी कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को नई दिल्ली स्थित TRAI मुख्यालय में ज्वाइन करना होगा।

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TRAI Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

1. इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

2. सबसे पहले उम्मीदवार TRAI के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं।

3. इसके बाद‘Apply Online’ लिंक पर क्लिक करें।

4. मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें।

5. फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

6. इसके बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें।

ध्यान रहे कि डाक, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 27 अगस्त 2026 है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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