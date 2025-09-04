Top University In India As Per NIRF Rankings 2025, Check Complete List Here NIRF Ranking 2025: IISc बैंगलुरू बना देश की टॉप यूनिवर्सिटी, देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
NIRF Ranking 2025: IISc बैंगलुरू बना देश की टॉप यूनिवर्सिटी, देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट

NIRF Ranking 2025: IISc बैंगलुरू बना देश की टॉप यूनिवर्सिटी, देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट

NIRF Ranking 2025: NIRF रैकिंग 2025 की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलुरू ने फिर से टॉप किया है। दूसरे स्थान पर चौथी बार जेएनयू रहा है। तीसरी रैंक पाने में मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन सफल रही है। 

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 11:44 AM
NIRF Ranking 2025: IISc बैंगलुरू बना देश की टॉप यूनिवर्सिटी, देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट

NIRF Ranking Top 10 University 2025: शिक्षा मंत्रालय ने आज 4 सितंबर, 2025 को देश के टॉप कॉलेजों की लिस्ट NIRF 2025 रैंकिंग जारी कर दी है। इस साल 2025 NIRF रैंकिंग की यूनिवर्सिटी कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC) ने छठीं बार लिस्ट में टॉप किया है। दूसरे स्थान पर चौथी बार जेएनयू रहा है। तीसरी रैंक पाने में मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन सफल रही है। चौथा और पांचवां स्थान जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है।

NIRF रैंकिंग 2025: देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी लिस्ट

1. आईआईएससी बैंगलोर

2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)

3. मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन

4. जामिया मिलिया इस्लामिया

5. दिल्ली यूनिवर्सिटी

6. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

7. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS)

8. अमृता विश्व विद्यापीठम

9. जादवपुर विश्वविद्यालय

10. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

विभिन्न शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कोर समिति का गठन किया है। इस समिति की सिफारिशों के बाद ही यूनिवर्सिटी या कॉलेज को मापदंड करने के पांच पैरामीटर तो तय किया गया है।

1. कोर समिति द्वार दिए गए मानदण्डों के आधार पर रैंकिंग के लिए एक मैट्रिक्स सेट को बनाया जाता है।

2. हर एक रैंकिंग पैरामीटर को वेटेज दी गई है

3. हर एक पैरामीटर के सब हेड में स्कोर देने के लिए उससे जुड़े डेटा का अध्ययन और निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता है। जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।

4. इसके बाद हर एक पैरामीटर के सब हेड द्वारा प्राप्त अंकों को जोड़कर, प्रत्येक पैरामीटर का स्कोर गिना जाता है। इसके बाद सभी पैरामीटर को मिली वेटेज के अनुसार स्कोर दिया जाता है।

5. इसके बाद संस्थानों को उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

NIRF की रैंकिंग कुल 17 कैटेगरी में जारी की गई है, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इनोवेशन ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी (एसडीजी) शामिल हैं। पिछले साल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc), बैंगलुरू ने टॉप किया था।

NIRF रैंकिंग 2024: देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी लिस्ट

1. आईआईएससी बैंगलोर

2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू)

3. जामिया मिलिया इस्लामिया

4. मणिपाल अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन

5. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

6. दिल्ली यूनिवर्सिटी

7. अमृता विश्व विद्यापीठम

8. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

9. जादवपुर विश्वविद्यालय

10. वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

