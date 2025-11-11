Hindustan Hindi News
UPSC IAS Interview Tips: IAS इंटरव्यू क्रैक करें, UPSC पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी के टॉप टिप्स

UPSC IAS Interview Tips: IAS इंटरव्यू क्रैक करें, UPSC पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी के टॉप टिप्स

संक्षेप: UPSC IAS Interview Tips: लाखों उम्मीदवारों में से प्रीलिम्स और मेंस की कड़ी परीक्षा पार करने के बाद, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है— UPSC इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। यहां हमने आपके लिए कुछ खास स्ट्रैटिजी का खुलासा किया है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सफलता पक्की कर सकते हैं।

Tue, 11 Nov 2025 10:08 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
UPSC IAS Interview Tips: देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) पास करना हर उम्मीदवार का सपना होता है। लाखों उम्मीदवारों में से प्रीलिम्स और मेंस की कड़ी परीक्षा पार करने के बाद, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव आता है— UPSC इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट। यह सिर्फ नॉलेज की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह जानने की कोशिश है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए कितने सही हैं।

यहां हमने आपके लिए कुछ खास स्ट्रैटिजी का खुलासा किया है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी सफलता पक्की कर सकते हैं।

बोर्ड कौन-से गुण खोजता है?

इंटरव्यू बोर्ड में बैठे अनुभवी और सम्मानित सदस्य आपसे सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व को परखते हैं। वे ऐसे उम्मीदवार देखते हैं जिनमें ये गुण हों:

1. आप किसी भी समस्या पर सभी पहलुओं, यानी समाज के हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर विचार करते हों।

2 आपका नेतृत्व करने का तरीका मिल-जुलकर काम करने वाला हो।

3. आप सिर्फ किताबी बातें न करें, बल्कि समस्याओं को हल करने के लिए प्रैक्टिकल समाधान सुझाएं।

4. समाज के मुद्दों और आम नागरिकों के जीवन अनुभवों के प्रति आपके अंदर परिपक्वता और सहानुभूति हो।

एक लीडर की सोच कैसे विकसित करें?

इंटरव्यू में सफल होने के लिए ज्ञान से आगे बढ़कर देश के नजरिए से सोचने की क्षमता पैदा करनी होगी।

उम्मीदवार अपनी निजी सोच से ऊपर उठकर, राष्ट्रीय नीतियों और शासन के व्यापक परिणामों पर विचार करें। यह प्रयास करें कि कठिन समस्याओं की बारीक समझ विकसित करें। जरूरी नहीं कि हर विचार आपसे मेल खाए, विरोधाभासों को स्वीकार करें और उनसे सीखने को तैयार रहें।

खुद को व्यक्त करने की कला -

इंटरव्यू जैसा कि कहा जाता है, बुद्धिमान बातचीत पर केंद्रित होता है। अपने विचारों को बिना तैयारी के तुरंत और स्पष्ट रूप से बोल पाने की क्षमता विकसित करें। बोर्ड के अनुभवी सदस्य आसानी से पता लगा लेते हैं कि कौन-से जवाब रटे हुए हैं और कौन-से वास्तविक हैं।

आपकी बात करने का लहजा फॉर्मल हो, लेकिन मशीनी नहीं। सवाल न आने पर शर्मिंदा हुए बिना, ईमानदारी से स्वीकार करें कि आपको जानकारी नहीं है। बोर्ड के सदस्यों से सही आई-कॉन्टैक्ट बनाएं लेकिन उन्हें घूरें नहीं।

DAF से जुड़े आम सवाल

आपका DAF (Detailed Application Form), जिसमें आपकी डिटेल्स और उपलब्धियों का ब्यौरा होता है, अक्सर बातचीत शुरू करने का आधार बनता है। अपने शौक और उपलब्धियों के बारे में ईमानदारी से बात करें, और हर जवाब को एक सिविल सर्वेंट की वर्तमान जरूरतों से जोड़ने का प्रयास करें।

UPSC इंटरव्यू सिर्फ नॉलेज की नहीं, बल्कि आत्म-जागरूकता, संवेदनशीलता और राष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ की मांग करता है। इस अंतिम चरण में सफलता के लिए सिर्फ तैयारी नहीं, बल्कि सार्वजनिक सेवा के प्रति ईमानदार प्रतिबद्धता और प्रशासनिक चुनौतियों को अपनाने की तत्परता जरूरी है।

