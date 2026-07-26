Olympiad Exams: स्कूल के दिनों में ही संवारें भविष्य, जानिए टॉप ओलंपियाड एग्जाम के बारे में
Top Olympiad Exams: स्कूल के दिनों में केवल किताबी ज्ञान और रटना ही काफी नहीं है। ओलंपियाड परीक्षाएं छात्रों की लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को निखारने का सबसे बेहतरीन जरिया हैं।
Top Olympiad Exams 2026: स्कूल की पढ़ाई के दौरान अक्सर टीचर्स और पैरेंट्स बच्चों को ओलंपियाड (Olympiad) परीक्षाएं देने की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार छात्र समझ नहीं पाते कि ये परीक्षाएं सामान्य स्कूल एग्जाम से अलग कैसे हैं। ओलंपियाड परीक्षाएं किसी छात्र की रटने की क्षमता को नहीं, बल्कि उनकी विश्लेषणात्मक सोच, लॉजिकल रीजनिंग और मुश्किल समस्याओं को हल करने की क्षमता को परखती हैं।
अगर आप भी अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहते हैं और भविष्य की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे JEE, NEET) के लिए नींव मजबूत करना चाहते हैं, तो देश में आयोजित होने वाले ये 5 सबसे पॉपुलर और प्रमुख ओलंपियाड आपके लिए बेहद मददगार साबित हो सकते हैं।
1. इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड (IMO)
गणित और लॉजिक में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए यह सबसे पसंदीदा ओलंपियाड है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) द्वारा आयोजित IMO का मुख्य उद्देश्य छात्रों के अंदर मैथमेटिकल समझ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को निखारना है। कक्षा 1 से 12 तक के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा दो लेवल में आयोजित की जाती है और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर स्कॉलरशिप और मेडल भी मिलते हैं।
2. नेशनल साइंस ओलंपियाड (NSO)
साइंस के मुश्किल कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू विकसित करने के लिए NSO सबसे सही मंच है। इस परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जुड़े ऐसे प्रैक्टिकल और कॉन्सेप्ट-आधारित सवाल पूछे जाते हैं जो छात्रों को सोच-विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। यह परीक्षा भी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जाती है।
3. इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड (IEO)
आज की दुनिया में अंग्रेजी भाषा पर मजबूत पकड़ होना बेहद जरूरी है। IEO परीक्षा छात्रों की अंग्रेजी व्याकरण, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स का मूल्यांकन करती है। जो छात्र अपनी भाषा और अभिव्यक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह परीक्षा एक शानदार मौका है।
4. नेशनल साइबर ओलंपियाड (NCO)
डिजिटल दौर में कंप्यूटर, आईटी, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होना बहुत बड़ी ताकत है। NCO छात्रों को कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी दुनिया का एक्सपोजर देता है। इस परीक्षा के जरिए छात्रों की कंप्यूटर फ्रेंडलीनेस, लॉजिकल थिंकिंग और आईटी अवेयरनेस का परीक्षण होता है।
5. इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड (IGKO)
दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी होना हर जागरूक छात्र की पहचान है। IGKO परीक्षा छात्रों के सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल और लाइफ स्किल्स को परखती है। यह छात्रों को सिर्फ किताबी कीड़ा बनने से रोकती है और उन्हें दुनिया के प्रति जागरूक बनाती है।
तैयारी के लिए सबसे जरूरी टिप्स
रटने के बजाय एनसीईआरटी (NCERT) और स्कूल की किताबों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र (PYQs) सॉल्व करने से परीक्षा पैटर्न का सही अंदाजा मिलता है। नियमित मॉक टेस्ट देने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में सुधार होता है।तय समय सीमा के भीतर प्रश्नों को हल करने का अभ्यास रोज करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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