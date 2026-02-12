Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Top Non-Medical Career Options for PCB Students After 12th; High-Paying Career Paths for Biology Students
Top Non-Medical Career After 12th: 12th में PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर

Top Non-Medical Career After 12th: 12th में PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर

संक्षेप:

Top Non-Medical Career Options: आज की बदलती दुनिया ने बायोलॉजी के छात्रों के लिए कई ऐसे 'नॉन-मेडिकल' विकल्प खोल दिए हैं, जहां न केवल सम्मान है बल्कि कमाई भी डॉक्टर के बराबर या उससे अधिक है।

Feb 12, 2026 09:42 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Top Non-Medical Career After 12th: आमतौर पर यह माना जाता है कि यदि किसी छात्र ने 12वीं कक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) विषयों के साथ पास की है, तो उसका अगला कदम केवल MBBS या डॉक्टर बनना ही होना चाहिए। लेकिन आज के समय में करियर की राहें बदल चुकी हैं। आज की दुनिया जिस तरह बदल रही है और जिस तरह साइंस में नई मशीनों और कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसने बायोलॉजी को पढ़ने और समझने का तरीका बहुत आसान और आधुनिक बना दिया है। जिसने छात्रों के लिए कई ऐसे 'नॉन-मेडिकल' विकल्प खोल दिए हैं, जहां न केवल सम्मान है बल्कि कमाई भी डॉक्टर के बराबर या उससे अधिक है।

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कई छात्र अब NEET की दौड़ से हटकर नए जमाने के कोर्सेज का चुनाव कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन बेहतरीन करियर विकल्पों के बारे में जिनमें आप 12वीं के बाद कदम रख सकते हैं।

1. बायोटेक्नोलॉजी : संभावनाओं का नया क्षेत्र

बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिलन होता है। इसमें जीवित जीवों और जैविक प्रणालियों का उपयोग करके नई दवाएं, वैक्सीन और एडवांस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बनाया किया जाता है।

करियर स्कोप: दवा बनाने वाली कंपनियों, पैकेज्ड फूड कंपनियों और रिसर्च सेंटरों में साइंटिस्ट के तौर पर काम करने का अवसर।

2. फॉरेंसिक साइंस : क्राइम की गुत्थी सुलझाना

यदि आपकी रुचि जासूसी और साइंस में है, तो फॉरेंसिक साइंस आपके लिए सबसे रोमांचक विकल्प हो सकता है। इसमें क्राइम सीन से मिले सबूतों (जैसे डीएनए, फिंगरप्रिंट) का साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है।

करियर स्कोप: सरकारी जांच एजेंसियों (CBI, CID), फॉरेंसिक लैब और साइबर सुरक्षा फर्मों में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भारी डिमांड है।

3. फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी

बढ़ते पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री के कारण फूड साइंटिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इनका काम फूड की ‍क्‍वॉलटी, सिक्योरिटी और पोषण मूल्य को सुनिश्चित करना होता है।

करियर स्कोप: क्‍वॉलटी कंट्रोल ऑफिसर (QA Officer), फूड केमिस्ट और सरकारी खाद्य सुरक्षा विभागों (FSSAI) में नौकरी के अवसर।

4. माइक्रोबायोलॉजी: छोटे-छोटे कीटाणुओं की दुनिया

बैक्टीरिया, वायरस और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करके बीमारियों के इलाज और एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रोबायोलॉजिस्ट बड़ी भूमिका निभाते हैं।

करियर स्कोप: रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D), अस्पताल की लैबोरेट्री और फार्मास्युटिकल कंपनियों में आकर्षक पदों पर नियुक्ति।

ये भी पढ़ें:12वीं के बाद इन क्रिएटिव कोर्सेज में है शानदार भविष्य, लाखों में है सैलरी पैकेज
ये भी पढ़ें:बिना NEET भी चमकेगा करियर, 12वीं के बाद इन 5 कोर्सेज से बनें मेडिकल एक्सपर्ट
ये भी पढ़ें:CBSE कक्षा 12वीं बायोलॉजी में फुल मार्क्स की गारंटी, अपनाएं ये 7 जादुई टिप्स

5. एनवायर्नमेंटल साइंस : भविष्य का रक्षक

जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण आज की बड़ी वैश्विक चुनौतियां हैं। एनवायर्नमेंटल साइंटिस्ट इन समस्याओं के समाधान और सतत विकास (Sustainable Development) पर काम करते हैं।

करियर स्कोप: पर्यावरण सलाहकार, एनजीओ और सरकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में एक्सपर्ट के रूप में काम।

6. साइकोलॉजी और जेनेटिक्स

मेंटल हेल्थ के बढ़ते महत्व के कारण साइकॉलजिस्ट की मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं, जेनेटिक्स के क्षेत्र में जीन मैपिंग और आनुवंशिक रोगों के अध्ययन पर काम किया जाता है।

निष्कर्ष: अपनी रुचि को पहचानें

बायोलॉजी के छात्रों के पास अब करियर का एक बड़ा कैनवास है। एमबीबीएस के अलावा बी.एससी (नर्सिंग), बी.फार्मा, और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज भी बेहतरीन विकल्प हैं। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित करते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
Student Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;