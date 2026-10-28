एमबीबीएस के बाद डॉक्टरों की पहली पसंद क्या? टॉप पीजी कोर्स, जिसकी खूब है पूछ
नीट पीजी 2026 की पहली सूची में जनरल मेडिसिन सबसे आगे रही और रेडियोलॉजी दूसरे नंबर पर रहा।
सफेद कोट पहनने का सपना एमबीबीएस पर खत्म नहीं होता। असली दौड़ तो पीजी की सीट के लिए शुरू होती है। एनईईटी पीजी 2026 की पहली सूची आ चुकी है और उसने साफ कर दिया है कि ऊपर की रैंक वाले डॉक्टर सबसे पहले किस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने राउंड 1 की आधिकारिक सीट आवंटन सूची जारी की है। दस्तावेज 23 अक्टूबर की तारीख का है। इसकी पहली 100 एंट्री खंगालने पर एक बात फौरन दिखती है। जनरल मेडिसिन सबसे ज्यादा आवंटन के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे पायदान पर रेडियो डायग्नोसिस यानी रेडियोलॉजी है। इसके बाद फासला काफी बड़ा हो जाता है। डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा रोग वाला कोर्स तीसरी जगह पर नजर आता है। फिर बाल रोग और जनरल सर्जरी आते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन और ऑर्थोपेडिक्स भी इसी कतार में हैं। यानी शुरुआती सीटें कुछ गिनी-चुनी शाखाओं में ही सिमटी दिखती हैं।
जनरल मेडिसिन क्यों है पहली पसंद
अब सवाल उठता है कि जनरल मेडिसिन में इतनी भीड़ क्यों। सूची इसकी वजह नहीं बताती। हां इतना जरूर है कि मेडिकल ग्रेजुएट सालों से इसी शाखा को सबसे ज्यादा चुनते आए हैं। करियर्स360 के मुताबिक जनरल मेडिसिन लंबे समय से मेडिकल स्नातकों की सबसे पसंदीदा शाखा रही है। इस बार सीटें भी बढ़ी हैं। एमसीसी की सीट मैट्रिक्स में जनरल मेडिसिन की सीटें करीब 10 फीसदी बढ़ी बताई गई हैं। ज्यादा सीट होगी तो ज्यादा आवंटन भी दिखेगा। यह गणित सीधा है।
रेडियोलॉजी क्यों है खास
रेडियोलॉजी की चमक की कहानी अलग है। इमेजिंग तकनीक ने इलाज का तरीका बदल दिया है। एमआरआई और सीटी स्कैन के बिना आज किसी बड़े अस्पताल की कल्पना मुश्किल है। इसलिए रैंक में आगे रहने वाले कई डॉक्टर इसे सुरक्षित और आगे बढ़ने वाला रास्ता मानते हैं। हालांकि यह बात आंकड़ों से नहीं निकलती। यह बाजार और करियर की आम समझ है।
अब जरा आंकड़ों की सीमा भी समझ लीजिए। यह तस्वीर सिर्फ पहली 100 एंट्री की है। ये एंट्री एनईईटी पीजी रैंक 104 तक जाती हैं। यानी यहां वही डॉक्टर हैं जिनकी रैंक सबसे ऊपर रही। पूरी सूची में रुझान अलग भी हो सकता है। फिर आवंटन सिर्फ पसंद का नतीजा नहीं होता। उसमें रैंक का रोल होता है। सीटों की उपलब्धता का रोल होता है। आरक्षण और कोटे की शर्तें भी असर डालती हैं। इसलिए इसे सारे उम्मीदवारों की पसंद का पैमाना मानना ठीक नहीं होगा। एक और तकनीकी बात। सूची में एमडी और एमएस दोनों कोर्स शामिल हैं। साथ में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड यानी एनबीईएमएस के कार्यक्रम भी हैं। एनबीईएमएस की जनरल मेडिसिन एंट्री अलग गिनी गई है। वह एमडी जनरल मेडिसिन से अलग दर्ज है। पढ़ते वक्त यह फर्क याद रखना जरूरी है।
26 अक्टूबर से शुरू होगा दाखिला
गौरतलब है कि जिन्हें राउंड 1 में सीट मिली है उन्हें कॉलेज में रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग और दाखिले की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 के बीच पूरी करनी है। नतीजा अभी अस्थायी है और एमसीसी ने इसमें बदलाव की गुंजाइश भी रखी है। इसलिए ताजा नोटिस पर नजर बनाए रखें। राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर से शुरू होगा। जिनकी सीट पसंद की नहीं आई उनके लिए वही अगला मौका है। तमाम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in ही भरोसेमंद जरिया है। अफवाहों और टेलीग्राम वाले दावों से दूर रहें। कुल मिलाकर तस्वीर यह है। टॉप रैंक वाले डॉक्टर अब भी पुराने और भरोसेमंद रास्तों पर ज्यादा चल रहे हैं। मेडिसिन और रेडियोलॉजी उसी की मिसाल हैं। देखना यह है कि अगले राउंड में सूची कितनी बदलती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव