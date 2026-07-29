Top Medical Colleges UP: यूपी के टॉप मेडिकल कॉलेज, यहां से करें MBBS की पढ़ाई
Top Medical Colleges UP: उत्तर प्रदेश के टॉप 7 मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस दाखिले 2026 के लिए पूरी डिटेल्स देखें और अभी अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुनिए।
Top Medical Colleges in Uttar Pradesh: मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। राज्य में कई विश्वस्तरीय सरकारी और केंद्रीय मेडिकल संस्थान मौजूद हैं, जहां हर साल हजारों छात्र NEET UG परीक्षा के माध्यम से एडमिशन प्राप्त करते हैं। यदि आप 2026 में एमबीबीएस (MBBS) में दाखिला लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो राज्य के टॉप मेडिकल कॉलेजों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है।
उत्तर प्रदेश के टॉप 7 मेडिकल कॉलेज
नीट यूजी (NEET UG) परीक्षा का परिणाम आने के बाद अब मेडिकल अभ्यर्थियों की नजरें ऑल इंडिया और राज्य स्तरीय काउंसिलिंग प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जहां विश्वस्तरीय मेडिकल संस्थान, विशाल अस्पताल और बेहतरीन पेशेंट लोड (Patient Exposure) उपलब्ध है। यदि आप भी वर्ष 2026 में यूपी के शीर्ष गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस (MBBS) करने का सपना देख रहे हैं, तो यहां उत्तर प्रदेश के टॉप 7 मेडिकल कॉलेजों की सीटें, सालाना फीस और संभावित कट-ऑफ की पूरी जानकारी दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश के टॉप 7 मेडिकल कॉलेज-
1. किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), लखनऊ
देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में शामिल केजीएमयू छात्रों की पहली पसंद रहता है।
एमबीबीएस सीटें: 250
2. इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (IMS-BHU), वाराणसी
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का यह मेडिकल कॉलेज अपने अनुसंधान और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए पूरे भारत में जाना जाता है।
एमबीबीएस सीटें: लगभग 100
3. डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RMLIMS), लखनऊ
राजधानी लखनऊ में स्थित यह संस्थान अपनी उच्च स्तरीय क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए बेहद लोकप्रिय हो चुका है।
एमबीबीएस सीटें: 200
4. गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल (GSVM) मेडिकल कॉलेज, कानपुर
यूपी के सबसे बड़े रेफरल अस्पतालों में से एक, जीएसवीएम छात्रों को विशाल पेशेंट एक्सपोजर देता है।
एमबीबीएस सीटें: 250
5. मोतीलाल नेहरू (MLN) मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज
संगम नगरी प्रयागराज का यह सरकारी कॉलेज अपनी मजबूत एकेडमिक नींव के लिए जाना जाता है।
एमबीबीएस सीटें: 250
6. लाला लाजपत राय मेमोरियल (LLRM) मेडिकल कॉलेज, मेरठ
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए यह एक बेहतरीन और किफायती सरकारी संस्थान है।
एमबीबीएस सीटें: 100 से अधिक
7. सरोजिनी नायडू (SN) मेडिकल कॉलेज, आगरा
ऐतिहासिक शहर आगरा का यह संस्थान देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजों में से एक है।
एमबीबीएस सीटें: 200
च्वाइस फिलिंग के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
काउंसिलिंग के दौरान अपने पसंदीदा कॉलेजों का चुनाव करते समय कट-ऑफ रैंक के साथ-साथ संस्थान की दूरी, हॉस्टल सुविधा और कुल कोर्स फीस का विशेष ध्यान रखें। कम बजट में बेहतरीन मेडिकल शिक्षा पाने के लिए ये 7 सरकारी कॉलेज छात्रों के लिए सबसे अच्छे विकल्प साबित होते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स