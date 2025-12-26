Hindustan Hindi News
Top Jobs 2025: साल खत्म होने से पहले सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका, 41,500 से अधिक पदों पर निकली हैं भर्तियां

संक्षेप:

Government jobs 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC), पुलिस विभाग, बैंकिंग, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41,500 से अधिक रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। साल खत्म होने से पहले इन 10 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कर दें।

Dec 26, 2025 08:01 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Top Jobs 2025: साल 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय खुशियों की सौगात लेकर आया है। देश के विभिन्न सरकारी विभागों में इस समय बंपर भर्तियां निकली हुई हैं। कर्मचारी चयन आयोग (SSC), पुलिस विभाग, बैंकिंग, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41,500 से अधिक रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। यदि आप भी सरकारी सेवा में शामिल होना चाहते हैं, तो साल खत्म होने से पहले इन 10 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन जरूर कर दें।

1. एसएससी कांस्टेबल जीडी: 25,487 पद कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक निकाली है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), एसएसएफ और असम राइफल्स में कांस्टेबल (GD) के कुल 25,487 पदों पर भर्ती की जा रही है। 10वीं पास उम्मीदवार इसके लिए योग्य हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।

ये भी पढ़ें:25,487 SSC GD कांस्टेबल पदों पर आवेदन से पहले, जान लीजिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस
ये भी पढ़ें:नहीं बढ़ेगी 250000 जीडी कांस्टेबल भर्ती की अंतिम तिथि, एसएससी का अहम नोटिस

2. यूपी लेखपाल भर्ती: 7,994 पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) राजस्व लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। 12वीं पास उम्मीदवार मात्र 25 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ इसमें शामिल हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी में लेखपाल के 7994 पदों पर निकली भर्ती, योग्यता व चयन समेत 10 खास बातें

3. झारखंड विशेष सहायक शिक्षक: 3,451 पद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विशेष सहायक शिक्षकों के 3,451 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। 12वीं के साथ विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 13 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें अनारक्षित श्रेणी में भाग्य आजमा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:स्पेशल टीचर के 3451 पदों पर निकली बंपर भर्ती, 92000 रुपये तक मिलेगी सैलरी

4. यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर: 1,352 पद यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ग्रेड-ए कंप्यूटर ऑपरेटर के 1352 पदों पर वैकेंसी निकाली है। भौतिक विज्ञान और गणित के साथ 12वीं पास और 'O' लेवल सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस में निकली 1352 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, अगला नंबर कांस्टेबल भर्ती का

5. यूपी पुलिस एसआई और एएसआई: 537 पद उत्तर प्रदेश में ही सब-इंस्पेक्टर (गोपनीय) और सहायक सब-इंस्पेक्टर (लिपिक/लेखा) के 537 पदों पर भर्ती चल रही है। स्नातक पास युवाओं के लिए 19 जनवरी 2026 तक आवेदन का अवसर है, जिसमें वेतनमान 1,12,400 रुपये तक जा सकता है।

6. दिल्ली एमटीएस भर्ती (DSSSB): 714 पद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने विभिन्न सरकारी विभागों में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) के 714 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है।

7. बीएसएफ कांस्टेबल जीडी (स्पोर्ट्स कोटा): 549 पद खिलाड़ियों के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने कांस्टेबल जीडी के 549 पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास मेधावी खिलाड़ी 27 दिसंबर 2025 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में एमटीएस के 714 पदों पर भर्ती, आवेदन dsssbonline.nic.in पर शुरू
ये भी पढ़ें:BSF में खिलाड़ियों के लिए बड़ी भर्ती, 10वीं पास को मौका; 549 पदों पर आवेदन शुरू

8. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL): 390+ पद सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी IOCL ने गैर-कार्यकारी (Non-Executive) पदों पर 390 से अधिक रिक्तियां निकाली हैं। योग्य उम्मीदवार 9 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

9. यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर: 513 पद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों में पॉलिटेक्निक लेक्चरर के 513 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 2 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।

10. बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर: 514 पद बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक स्नातकों के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने 514 क्रेडिट ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 है।

निष्कर्ष इन भर्तियों में 10वीं-12वीं पास से लेकर स्नातकों और तकनीकी डिप्लोमा धारकों तक, हर वर्ग के लिए अवसर मौजूद हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय सीमा से पहले ही अपने आवेदन पूर्ण कर लें। नया साल आपके लिए सरकारी नौकरी की नई शुरुआत लेकर आ सकता है।

