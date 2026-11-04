12वीं पास करते ही पाएं सरकारी नौकरी, एसएससी, रेलवे से पुलिस तक में करियर का सुनहरा मौका
12वीं पास करने के बाद सरकारी नौकरी पाना लाखों छात्रों का सपना होता है। एसएससी, रेलवे, पुलिस और भारतीय सेना में कई ऐसे पद हैं, जहां 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।
इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास करने के बाद हर छात्र के मन में अपने करियर को लेकर कई सवाल उठते हैं। कई अभ्यर्थी कॉलेज की लंबी पढ़ाई में साल बिताने के बजाय जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। भारत में सरकारी नौकरी को नौकरी की सुरक्षा, तय वर्किंग आवर्स, अच्छे वेतन और सामाजिक सम्मान के रूप में देखा जाता है। अगर आप भी 12वीं के तुरंत बाद अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो केंद्र और राज्य सरकार के कई विभागों में सरकारी नौकरी के बेहतरीन मौके उपलब्ध हैं। आइए जानते हैं 12वीं पास छात्रों के लिए टॉप सरकारी नौकरियों और उनकी तैयारी की रणनीति के बारे में।
12वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां
विभिन्न सरकारी विभागों में 12वीं पास युवाओं के लिए नियमित रूप से भर्तियां निकाली जाती हैं-
SSC CHSL परीक्षा: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा हर साल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके माध्यम से डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA) जैसे पदों पर भर्ती होती है। 18 से 27 वर्ष के 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होते हैं।
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB): भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर (TC), क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सहायक लोको पायलट (ALP) जैसे पदों के लिए 12वीं पास या डिप्लोमा धारक युवा आवेदन कर सकते हैं।
पुलिस और अर्धसैनिक बल: विभिन्न राज्यों की पुलिस भर्ती (कांस्टेबल पद) के साथ-साथ SSC GD के जरिए BSF, CRPF, CISF और ITBP में कांस्टेबल के पदों पर 12वीं पास अभ्यर्थियों की भर्ती की जाती है।
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना: रक्षा क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए थलसेना (सैनिक क्लर्क, ट्रेड्समैन), नौसेना (SSR, AA) और वायुसेना (एयरमैन ग्रुप) में 12वीं पास के लिए शानदार अवसर होते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे करें?
12वीं के बाद किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पहली बार में सफलता पाने के लिए सही रणनीति बहुत जरूरी है-
मजबूत बेस बनाएं: सामान्य ज्ञान (GK), गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी या हिंदी भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करें।
डेली करंट अफेयर्स पढ़ें: रोज अखबार पढ़ने की आदत डालें और नेशनल व इंटरनेशनल लेवल की मुख्य घटनाओं के नोट्स बनाएं।
मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स: नियमित रूप से पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें और टाइम मैनेजमेंट सुधारने के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें।
शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें: अगर आप पुलिस या डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो लिखित परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ प्रतिदिन रनिंग और फिजिकल वर्कआउट पर भी ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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