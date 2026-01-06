CBSE Exam Preparation 2026: 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के छात्रों के लिए 9 असरदार रिवीजन ट्रिक्स, ऐसे लाएं टॉप मार्क्स

संक्षेप: CBSE Class 10 Exam 2026: सीबीएसई (CBSE) और अन्य राज्य बोर्डों की 10वीं की परीक्षाएं नजदीक हैं। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए 9 रिवीजन ट्रिक्स दी गई हैं, जो हर 10वीं के छात्र को पता होनी चाहिए।

CBSE Class 10 Exam 2026 Preparation Tips: सीबीएसई (CBSE) और अन्य राज्य बोर्डों की 10वीं की परीक्षाएं नजदीक हैं। यह वह समय है जब छात्र अक्सर स्ट्रेस महसूस करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि पूरे साल के सिलेबस को कम समय में कैसे दोहराया जाए। परीक्षा के आखिरी दिनों में केवल कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि 'स्मार्ट वर्क' और सही रिवीजन टेक्निक जीत दिलाती है।

यहा बोर्ड परीक्षा में टॉप करने के लिए 9 रिवीजन ट्रिक्स दी गई हैं, जो हर 10वीं के छात्र को पता होनी चाहिए।

1. कॉन्सेप्ट मैपिंग और माइंड मैप्स का उपयोग पूरे चैप्टर को पढ़ने के बजाय, मुख्य बिंदुओं को एक कागज पर डायग्राम के रूप में लिखें। माइंड मैप्स मुश्किल विषयों को सरल बनाते हैं और परीक्षा के दिन जल्दी रिवीजन में मदद करते हैं।

2. एक्टिव रिकॉल टेक्निक किताब को बार-बार पढ़ने के बजाय, खुद से सवाल पूछें। एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसे बंद कर दें और याद करने की कोशिश करें कि आपने क्या पढ़ा। इससे जानकारी दिमाग में बैठ जाती है।

3. पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र (PYQs) हल करें कम से कम पिछले 5-10 वर्षों के बोर्ड पेपर्स को हल करना सबसे महत्वपूर्ण है। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और बार-बार पूछे जाने वाले 'इम्पोर्टेन्ट टॉपिक्स' का अंदाजा हो जाता है।

4. 50-10 का नियम लगातार घंटों तक न पढ़ें। 50 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट का ब्रेक लें। यह आपके माइंड को ताजा रखता है और थकान नहीं होने देता।

5. खुद से शॉर्ट नोट्स बनाएं रिवीजन के समय भारी-भरकम किताबों के बजाय अपने हाथ से लिखे शॉर्ट नोट्स (फ्लैशकार्ड्स) का उपयोग करें। मुख्य फार्मूलों और परिभाषाओं को अलग रंग के पेन से लिखें।

6. 'फेनमैन' टेक्निक किसी विषय को समझने का सबसे अच्छा तरीका उसे किसी और को समझाना है। यदि आप किसी टॉपिक को किसी सरल भाषा में समझा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी उस पर पकड़ मजबूत है।

7. कमजोर विषयों को प्राथमिकता दें अक्सर छात्र उन विषयों को पढ़ते रहते हैं जो उन्हें पसंद हैं। रिवीजन की शुरुआत उन चैप्टर से करें जो आपको कठिन लगते हैं, ताकि अंत में उनके लिए स्ट्रेस न रहे।

8. फार्मूला और तारीखों के लिए चार्ट बनाएं गणित के फार्मूला और इतिहास की तारीखें अक्सर भूल जाती हैं। इन्हें एक चार्ट पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लें, ताकि चलते-फिरते आपकी नजर उन पर पड़ती रहे।

9. स्वस्थ नींद और भरपूर पानी याददाश्त और एकाग्रता के लिए 7-8 घंटे की नींद अनिवार्य है। डीहाइड्रेशन (Dehydration) से बचें और हल्का भोजन करें। स्वस्थ शरीर ही एक्टिव माइंड का आधार है।