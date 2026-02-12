Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Top 8 Career Options for Humanities Arts Students After Class 12: Explore High-Growth Career Paths Law, Design
Arts Career Options After 12th: 12वीं आर्ट्स के बाद करियर की नई उड़ान, इन 8 क्षेत्रों में है पैसा और पहचान

Arts Career Options After 12th: 12वीं आर्ट्स के बाद करियर की नई उड़ान, इन 8 क्षेत्रों में है पैसा और पहचान

संक्षेप:

Arts Career Options After 12th: ह्यूमैनिटीज के छात्र न केवल सरकारी सेवाओं में बल्कि कॉर्पोरेट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहे हैं। आइए जानते हैं उन 8 बेहतरीन करियर विकल्पों के बारे में जिन्हें आप 12वीं के बाद चुन सकते हैं।

Feb 12, 2026 11:31 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Arts Career Options After 12th: अक्सर लोगों को लगता है कि 12वीं में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज चुनने वाले छात्रों के पास करियर के सीमित विकल्प होते हैं। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आधुनिक समय में आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए ऐसे कई क्रिएटिव और अधिक सैलरी वाले करियर विकल्प मौजूद हैं, जो किसी भी अन्य स्ट्रीम से कम नहीं हैं।

ह्यूमैनिटीज के छात्र न केवल सरकारी सेवाओं में बल्कि कॉर्पोरेट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहे हैं। आइए जानते हैं उन 8 बेहतरीन करियर विकल्पों के बारे में जिन्हें आप 12वीं के बाद चुन सकते हैं।

1. कानून (लॉ): न्याय की राह

अगर आपको तर्क-वितर्क (डिबेट) करना और समाज में न्याय दिलाना पसंद है, तो कानून का क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा है। 12वीं के बाद आप 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी (जैसे BA LLB) कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 'क्लैट' (CLAT) जैसी प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं।

करियर: आप वकील, कानूनी सलाहकार या जज बन सकते हैं।

2. होटल मैनेजमेंट : हॉस्पिटैलिटी की दुनिया

यदि आपकी रुचि मैनेजमेंट और मेहमाननवाजी में है, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें देश-विदेश में काम करने के मौके मिलते हैं।

करियर: बड़े होटलों, क्रूज शिप और एयरलाइंस में मैनेजर के रूप में काम।

3. पत्रकारिता और जनसंचार (जनर्लिज्म एंड मास कम्युनिकेशन)

लिखने का शौक रखने वाले और बेबाक बोलने वाले छात्रों के लिए यह एक शानदार विकल्प है। इसमें आप मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं।

करियर: रिपोर्टर, एडिटर, एंकर या सोशल मीडिया एक्सपर्ट।

4. फैशन डिजाइनिंग

क्रिएटिविटी रखने वाले छात्रों के लिए फैशन डिजाइनिंग एक बेहतरीन फील्ड है। इसमें कपड़ों और एसेसरीज के नए ट्रेंड्स डिजाइन करना सिखाया जाता है।

करियर: फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट या अपना खुद का बुटीक।

5. ग्राफिक्स डिजाइनिंग और एनिमेशन

आज के डिजिटल युग में ग्राफिक्स डिजाइनरों की मांग हर जगह है। एडवरटाएजमेंट से लेकर फिल्मों तक, हर जगह विजुअल आर्टिस्ट की जरूरत होती है।

करियर: गेम डिजाइनर, एनिमेटर या यूआई/यूएक्स (UI/UX) डिजाइनर।

6. साइकोलॉजी

मेंटल हेल्थ के प्रति बढ़ती जागरूकता ने साइकोलॉजिस्ट की मांग बढ़ा दी है। इसमें आप मानव व्यवहार और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं।

करियर: काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कॉर्पोरेट ट्रेनर।

ये भी पढ़ें:12th PCB के बाद डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं, इन 6 क्षेत्रों में बनाएं शानदार करियर
ये भी पढ़ें:बिना NEET भी चमकेगा करियर, 12वीं के बाद इन 5 कोर्सेज से बनें मेडिकल एक्सपर्ट
ये भी पढ़ें:12वीं के बाद इन क्रिएटिव कोर्सेज में है शानदार भविष्य, लाखों में है सैलरी पैकेज

7. फाइन आर्ट्स

पेंटिंग, स्कल्पचर और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले छात्र बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA) कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी कला को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं।

करियर: आर्ट डायरेक्टर, फोटोग्राफर या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट।

8. सिविल सेवा

आर्ट्स के छात्रों की पहली पसंद अक्सर यूपीएससी (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं। ह्यूमैनिटीज के विषय (जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान) इस परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार होते हैं।

करियर: आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) या आईएफएस (IFS) अधिकारी।

निष्कर्ष: छात्रों को यह समझना चाहिए कि सफलता केवल स्ट्रीम पर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और सही चुनाव पर निर्भर करती है। अपनी रुचि को पहचानें और अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
Student
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;