Arts Career Options After 12th: 12वीं आर्ट्स के बाद करियर की नई उड़ान, इन 8 क्षेत्रों में है पैसा और पहचान

संक्षेप: Arts Career Options After 12th: ह्यूमैनिटीज के छात्र न केवल सरकारी सेवाओं में बल्कि कॉर्पोरेट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहे हैं। आइए जानते हैं उन 8 बेहतरीन करियर विकल्पों के बारे में जिन्हें आप 12वीं के बाद चुन सकते हैं।

Arts Career Options After 12th: अक्सर लोगों को लगता है कि 12वीं में आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज चुनने वाले छात्रों के पास करियर के सीमित विकल्प होते हैं। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आधुनिक समय में आर्ट्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए ऐसे कई क्रिएटिव और अधिक सैलरी वाले करियर विकल्प मौजूद हैं, जो किसी भी अन्य स्ट्रीम से कम नहीं हैं।

ह्यूमैनिटीज के छात्र न केवल सरकारी सेवाओं में बल्कि कॉर्पोरेट और क्रिएटिव इंडस्ट्री में भी धूम मचा रहे हैं। आइए जानते हैं उन 8 बेहतरीन करियर विकल्पों के बारे में जिन्हें आप 12वीं के बाद चुन सकते हैं।

1. कानून (लॉ): न्याय की राह अगर आपको तर्क-वितर्क (डिबेट) करना और समाज में न्याय दिलाना पसंद है, तो कानून का क्षेत्र आपके लिए सबसे अच्छा है। 12वीं के बाद आप 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी (जैसे BA LLB) कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 'क्लैट' (CLAT) जैसी प्रवेश परीक्षाएं देनी होती हैं।

करियर: आप वकील, कानूनी सलाहकार या जज बन सकते हैं।

2. होटल मैनेजमेंट : हॉस्पिटैलिटी की दुनिया यदि आपकी रुचि मैनेजमेंट और मेहमाननवाजी में है, तो आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। यह क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें देश-विदेश में काम करने के मौके मिलते हैं।

करियर: बड़े होटलों, क्रूज शिप और एयरलाइंस में मैनेजर के रूप में काम।

3. पत्रकारिता और जनसंचार (जनर्लिज्म एंड मास कम्युनिकेशन) लिखने का शौक रखने वाले और बेबाक बोलने वाले छात्रों के लिए यह एक शानदार विकल्प है। इसमें आप मास कम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं।

करियर: रिपोर्टर, एडिटर, एंकर या सोशल मीडिया एक्सपर्ट।

4. फैशन डिजाइनिंग क्रिएटिविटी रखने वाले छात्रों के लिए फैशन डिजाइनिंग एक बेहतरीन फील्ड है। इसमें कपड़ों और एसेसरीज के नए ट्रेंड्स डिजाइन करना सिखाया जाता है।

करियर: फैशन डिजाइनर, स्टाइलिस्ट या अपना खुद का बुटीक।

5. ग्राफिक्स डिजाइनिंग और एनिमेशन आज के डिजिटल युग में ग्राफिक्स डिजाइनरों की मांग हर जगह है। एडवरटाएजमेंट से लेकर फिल्मों तक, हर जगह विजुअल आर्टिस्ट की जरूरत होती है।

करियर: गेम डिजाइनर, एनिमेटर या यूआई/यूएक्स (UI/UX) डिजाइनर।

6. साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ के प्रति बढ़ती जागरूकता ने साइकोलॉजिस्ट की मांग बढ़ा दी है। इसमें आप मानव व्यवहार और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं।

करियर: काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या कॉर्पोरेट ट्रेनर।

7. फाइन आर्ट्स पेंटिंग, स्कल्पचर और फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले छात्र बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (BFA) कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपनी कला को ही अपना करियर बनाना चाहते हैं।

करियर: आर्ट डायरेक्टर, फोटोग्राफर या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट।

8. सिविल सेवा आर्ट्स के छात्रों की पहली पसंद अक्सर यूपीएससी (UPSC) या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होती हैं। ह्यूमैनिटीज के विषय (जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान) इस परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार होते हैं।

करियर: आईएएस (IAS), आईपीएस (IPS) या आईएफएस (IFS) अधिकारी।