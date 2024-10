THE World University Ranking 2025: ये हैं यूएसए की टॉप 5 यूनिवर्सिटी, अप्लाई करने से पहले देखें लिस्ट

TOP 5 university of USA for study: टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी कर दिया है। क्या आप भी अमेरीका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं? इंडिया से हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स अमेरीका पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अगर आप भी अमेरीका जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इससे पहले यह जान लें कि टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार अमेरिका के टॉप यूनिवर्सिटी कौन-सी हैं। इसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें।