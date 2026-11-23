कम समय में सीखें काम का हुनर! 10वीं के बाद शॉर्ट-टर्म कोर्सेज दिला सकते हैं शानदार सैलरी पैकेज
10वीं की परीक्षा के बाद सही करियर चुनना बेहद जरूरी है। जानें ITI, DCA, होटल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे टॉप 5 शॉर्ट-टर्म कोर्सेज, जो कम समय में दिला सकते हैं अच्छी नौकरी।
10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा जीवन का पहला बड़ा पड़ाव होती है, और इसके बाद हर छात्र के मन में एक ही सवाल घूमता है— आगे कौन-सी राह चुनी जाए? अक्सर स्टूडेंट केवल साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स की पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन आज के बदलते दौर में स्किल बेस्ड शॉर्ट-टर्म कोर्सेज कम समय में आत्मनिर्भर बनने का बेहतरीन रास्ता खोल रहे हैं। अगर आप 10वीं के बाद जल्द से जल्द कोई हुनर सीखकर अच्छी सैलरी वाली नौकरी पाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए 5 प्रमुख कोर्सेज आपके करियर को नई उड़ान दे सकते हैं।
1. आईटीआई (ITI) कोर्स
दसवीं पास छात्रों के बीच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के कोर्सेज हमेशा से पहली पसंद रहे हैं। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक और वायरमैन जैसे कई तकनीकी ट्रेड उपलब्ध हैं। इन कोर्सेज की अवधि ट्रेड के अनुसार 6 महीने से लेकर 2 साल तक होती है। आईटीआई का प्रमाण पत्र हासिल करने के बाद युवाओं के पास सरकारी विभागों जैसे रेलवे, बिजली बोर्ड आदि के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों में भी रोजगार के भरपूर अवसर खुल जाते हैं।
2. कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा (DCA)
आज हर छोटे-बड़े दफ्तर में कंप्यूटर की बुनियादी समझ रखने वाले लोगों की मांग है। 10वीं के बाद आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन (DCA) कर सकते हैं, जिसकी अवधि 1 से 2 साल की होती है। इस कोर्स के दौरान छात्रों को एमएस ऑफिस (MS Office), टैली, बेसिक प्रोग्रामिंग और इंटरनेट टूल्स की नॉलेज दी जाती है। इसे पूरा करने के बाद आप कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क जैसे पदों पर आसानी से काम शुरू कर सकते हैं।
3. होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स
हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दसवीं के बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एक बेहद पॉपुलर ऑप्शन बन गया है। इस कोर्स में छात्र को फूड प्रिपरेशन, हाउसकीपिंग और होटल फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट की बारीकियां सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद देश-विदेश के प्रतिष्ठित होटलों, रिसॉर्ट्स और रेस्टोरेंट्स में आकर्षक सैलरी पैकेज पर नौकरी मिल जाती है।
4. ग्राफिक डिजाइनिंग
अगर आपकी रुचि चित्रकला, रंगों और क्रिएटिव कामों में है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए शानदार करियर विकल्प साबित हो सकता है। इस कोर्स में कंप्यूटर ग्राफिक्स, विजुअल आर्ट्स, लोगो डिजाइन और आधुनिक डिजाइन सॉफ्टवेयर स्किल्स सिखाए जाते हैं। मीडिया हाउस, एडवरटाइजिंग एजेंसियों और डिजिटल कंपनियों में ग्राफिक डिजाइनर्स को बेहतरीन सैलरी मिलती है।
5. डिजिटल मार्केटिंग
इंटरनेट के दौर में हर बिजनेस अब ऑनलाइन अपनी पहचान बना रहा है। डिजिटल मार्केटिंग के शॉर्ट-टर्म कोर्स की अवधि आमतौर पर 3 महीने से 12 महीने तक होती है। इसमें सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन टूल्स और ऑनलाइन ब्रांडिंग की रणनीतियां सिखाई जाती हैं। इस क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सैलरी के साथ-साथ फ्रीलांसिंग के भी शानदार मौके मिलते हैं।
इन पांच प्रमुख विकल्पों के अलावा इच्छुक छात्र अपनी रुचि के अनुसार वेब डिजाइनिंग और डेवलपमेंट, फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, मल्टीमीडिया, हेल्थ वर्कर या नर्सिंग असिस्टेंट, फैशन डिजाइनिंग और फोटोग्राफी से जुड़े कोर्सेज का चुनाव भी कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
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एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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