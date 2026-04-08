Top 5 Nursing Colleges: नर्सिंग में बनाना है शानदार करियर? ये हैं दिल्ली के टॉप 5 कॉलेज, देखें लिस्ट
Top 5 Nursing Colleges In Delhi: हर साल हजारों छात्र बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। अगर आप भी 2026 में नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो दिल्ली के इन टॉप 5 कॉलेजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
Top 5 Nursing Colleges In Delhi: चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में 'नर्सिंग' एक ऐसा पेशा है जिसे सेवा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजधानी दिल्ली न केवल देश की राजनीतिक धड़कन है, बल्कि यह उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र है। हर साल हजारों छात्र बीएससी नर्सिंग (B.Sc Nursing) के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। अगर आप भी 2026 में नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहते हैं, तो दिल्ली के इन टॉप 5 कॉलेजों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
शिक्षा और सुविधाओं के आधार पर दिल्ली के इन कॉलेजों को सबसे ऊपर रखा जाता है, जहां से पढ़ाई करने के बाद छात्रों को देश-विदेश के बड़े अस्पतालों में काम करने के शानदार अवसर मिलते हैं।
1. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), नई दिल्ली
नर्सिंग की पढ़ाई के लिए एम्स दिल्ली को देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। यहां का 'कॉलेज ऑफ नर्सिंग' अपनी विश्वस्तरीय सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के लिए जाना जाता है। यहां दाखिला लेना काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर कड़ी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। एम्स से डिग्री लेना न केवल गर्व की बात है, बल्कि यहां के छात्रों को मिलने वाला प्रैक्टिकल एक्सपोजर उन्हें एक अच्छा प्रोफेशनल बनाता है।
2. राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग (RAKCON)
दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) से एफिलिएटेड यह कॉलेज एशिया के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित नर्सिंग कॉलेजों में से एक है। लाजपत नगर में स्थित यह संस्थान केवल महिला उम्मीदवारों को बीएससी नर्सिंग का कोर्स कराता है। यहां का अनुशासन और क्लिनिकल ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन है कि यहां से निकले छात्रों की डिमांड बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में हमेशा बनी रहती है। यहां एडमिशन के लिए नीट (NEET) स्कोर या कॉलेज की अपनी प्रवेश प्रक्रिया को आधार बनाया जाता है।
3. सफदरजंग अस्पताल - कॉलेज ऑफ नर्सिंग
सफदरजंग अस्पताल परिसर में स्थित यह नर्सिंग कॉलेज अपनी गहन प्रशिक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। सफदरजंग देश के सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक है, इसलिए यहां के छात्रों को हर तरह के मरीजों और गंभीर मामलों को करीब से देखने और सीखने का मौका मिलता है। यहां किफायती फीस और सरकारी स्कॉलरशिप की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए एक बड़ा सहारा है।
4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) - कॉलेज ऑफ नर्सिंग
विशेष रूप से महिलाओं के लिए समर्पित यह संस्थान दिल्ली के हृदय स्थल कनॉट प्लेस के पास स्थित है। लेडी हार्डिंग की नर्सिंग डिग्री की वैल्यू मेडिकल जगत में बहुत अधिक है। यहां छात्रों को आधुनिक लैब्स और बेहतरीन रिसर्च सुविधाएं मिलती हैं। यहां की एडमिशन प्रक्रिया भी काफी प्रतिस्पर्धी होती है और आमतौर पर नीट के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है।
5. अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग
मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) के अंतर्गत आने वाला यह इंस्टीट्यूट दिल्ली के टॉप कॉलेजों की लिस्ट में मजबूती से खड़ा है। यहां का कैंपस और लोकनायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल के साथ इसका जुड़ाव छात्रों को बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड प्रदान करता है। यहां की सीटें सीमित हैं और दाखिले के लिए कट-ऑफ काफी ऊपर जाती है।
दाखिले की तैयारी और मुख्य बातें
दिल्ली के इन टॉप कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए छात्रों को मुख्य रूप से NEET-UG या संस्थानों द्वारा आयोजित अपनी प्रवेश परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही, अभ्यर्थी का 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी (PCB) विषयों के साथ कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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