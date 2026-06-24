Top Medical College 2026: AIIMS दिल्ली के अलावा MBBS डिग्री के लिए भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज कौन-से हैं?
Top Medical Colleges 2026: नीट (NEET) स्कोर के आधार पर देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेजों में MBBS-BDS में दाखिला मिलता है। NIRF रैंकिंग के अनुसार, एम्स दिल्ली और PGIMER चंडीगढ़ भारत के टॉप संस्थानों में शामिल हैं।
Top 5 Medical Colleges For MBBS-BDS: हर साल देश के लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना लेकर नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट (NEET UG) की परीक्षा में बैठते हैं। परीक्षा पास करने के बाद छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन से हैं, जहां से पढ़ाई कर वे एक सफल डॉक्टर बन सकें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF Ranking) की लिस्ट छात्रों को उनके करियर के लिए सही कॉलेज चुनने में मदद करती है। इस रैंकिंग में देश के टॉप 5 ऐसे मेडिकल संस्थानों की लिस्ट दी गई है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और पढ़ाई का स्तर दुनिया भर में सबसे बेहतरीन माना जाता है।
1. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), दिल्ली
चिकित्सा और पढ़ाई के क्षेत्र में देश का सबसे प्रतिष्ठित नाम एम्स, दिल्ली (AIIMS, Delhi) है। इस संस्थान ने इस लिस्ट में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। देश भर के नीट टॉपर्स की पहली पसंद एम्स दिल्ली ही होती है। यहां का वर्ल्ड-क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, नामी डॉक्टर्स की फैकल्टी, रिसर्च सुविधाएं और बेहद किफायती फीस इसे भारत का नंबर-1 मेडिकल कॉलेज बनाती हैं।
2. पीजीआईएमईआर (PGIMER), चंडीगढ़
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER), चंडीगढ़ को इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। बेहतरीन शिक्षा, उच्च स्तरीय रिसर्च और बेमिसाल हेल्थकेयर सर्विसेज के दम पर इस संस्थान ने 82.58 का शानदार ओवरऑल स्कोर हासिल किया है। यह कॉलेज मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बड़ा ड्रीम डेस्टिनेशन है।
3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC), वेल्लोर
दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर (CMC Vellore) को देश के सबसे बेहतरीन प्राइवेट सह-सहायता प्राप्त मेडिकल संस्थानों में गिना जाता है। इस लिस्ट में इसे तीसरी रैंक मिली है। संस्थान को 76.48 का ओवरऑल स्कोर दिया गया है, जो इसकी बेहतरीन क्लिनिकल ट्रेनिंग और एजुकेशन क्वालिटी को बताता है।
4. जिपमेर (JIPMER), पुडुचेरी
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (JIPMER), पुडुचेरी को इस लिस्ट में चौथी रैंक मिली है। इसे 73.30 का ओवरऑल स्कोर मिला है। यह एक स्वायत्त संस्थान है, जो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है। यहां एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है।
5. संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एसजीपीजीआईएमएस (SGPGIMS) इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है। इसे 70.09 का ओवरऑल स्कोर मिला है। यह संस्थान अपनी सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाओं, एडवांस सर्जरी और ट्रांसप्लांट मेडिसिन की बेहतरीन पढ़ाई के लिए पूरे देश में मशहूर है। नीट की काउंसिलिंग में हिस्सा लेने वाले छात्रों के लिए ये पांचों संस्थान करियर को एक नई ऊंचाई देने वाले साबित होते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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