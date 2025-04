Top 5 Jobs : भारतीय नौसेना, आईआरसीटीसी समेत कई विभागों में नौकरी का मौका, देखें आज की टॅाप 5 सरकारी नौकरियां

आवेदन प्रक्रिया- भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.joinindiannavy.gov.in) पर जाएं। होमपेज पर Application window for SSR Medical Assistant live from 29 Mar - 10 Apr 2025. Download Advertisement in पर क्लिक करें।