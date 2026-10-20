बेस्ट MBA कोर्सेज, जानें टॉप 5 ब्रांचेस, जिनमें मिलता है सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज
ग्रेजुएशन के बाद MBA करने का मन बना रहे हैं? जानिए फाइनेंस, मार्केटिंग और बिजनेस एनालिटिक्स जैसी टॉप 5 एमबीए ब्रांचेस के बारे में, जहां हाई सैलरी पैकेज और शानदार करियर स्कोप मिलता है।
आज के प्रतिस्पर्धी दौर में उच्च शिक्षा हासिल करने और कॉर्पोरेट जगत में एक सफल करियर बनाने के लिए MBA छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है। हालांकि, एमबीए में एडमिशन लेते समय छात्रों के सामने सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि वे किस विषय या क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन हासिल करें।
सही एमबीए ब्रांच का चुनाव न केवल आपके कौशल को दिशा देता है, बल्कि यह भी तय करता है कि आपको शुरुआती दौर में कितना शानदार सैलरी पैकेज और करियर ग्रोथ मिलेगी। अगर आप भी अपनी पसंद और मार्केट डिमांड के हिसाब से बेस्ट कोर्स चुनना चाहते हैं, तो देश की टॉप 5 हाई-पेइंग एमबीए ब्रांचेस की जानकारी नीचे दी गई है।
1. एमबीए इन फाइनेंस
फाइनेंस हमेशा से एमबीए की सबसे लोकप्रिय और ज्यादा कमाई कराने वाली ब्रांचेस में से एक रहा है। इसमें छात्रों को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसी चीजें सिखाई जाती हैं।
प्रमुख जॉब रोल्स: इन्वेस्टमेंट बैंकर, कॉर्पोरेट फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट।
सैलरी पैकेज: इस फील्ड में शुरुआती औसतन सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये प्रति वर्ष (LPA) तक होता है, जो अनुभव के साथ 35-40 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच जाता है।
2. एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स
डिजिटल दौर और डेटा क्रांति के इस समय में बिजनेस एनालिटिक्स की मांग तेजी से बढ़ी है। जो छात्र नंबर्स, डेटा और टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह भविष्य का सबसे सुरक्षित कोर्स माना जा रहा है।
प्रमुख जॉब रोल्स: बिजनेस एनालिस्ट, डेटा कंसलटेंट, एनालिटिक्स मैनेजर।
सैलरी पैकेज: इस क्षेत्र में औसतन पैकेज 12 लाख रुपये से 26 लाख रुपये प्रति वर्ष तक आसानी से मिल जाता है।
3. एमबीए इन मार्केटिंग
मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जरूरत हर छोटी-बड़ी कंपनी, ई-कॉमर्स ब्रांड्स और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर को होती है। अब डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के आने से इसमें करियर की अपार संभावनाएं बन गई हैं।
प्रमुख जॉब रोल्स: ब्रांड मैनेजर, मार्केटिंग डायरेक्टर, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स प्रमुख।
सैलरी पैकेज: मार्केटिंग प्रोफेशनल्स का औसतन पैकेज 8 लाख रुपये से 22 लाख रुपय प्रति वर्ष के बीच होता है, जबकि टॉप मैनेजर्स का पैकेज 30 लाख रुपये से ऊपर चला जाता है।
4. एमबीए इन ऑपरेशन्स
सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में ऑपरेशन्स मैनेजर्स की अहम भूमिका होती है। ई-कॉमर्स दिग्गज जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट इस फील्ड के एमबीए पासआउट्स को हाथों-हाथ लेते हैं।
प्रमुख जॉब रोल्स: सप्लाई चेन मैनेजर, ऑपरेशन्स मैनेजर, लॉजिस्टिक्स हेड।
सैलरी पैकेज: इस ब्रांच से पास होने वाले छात्रों को औसतन 9 लाख रुपये से 20 लाख रुपये प्रति वर्ष का शुरुआती पैकेज मिलता है।
5. एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स (MBA)
किसी भी कंपनी के कल्चर, टैलेंट एक्विजिशन (भर्ती) और कर्मचारियों के मैनेजमेंट के लिए HR प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। AI और वर्कप्लेस एनालिटिक्स के दौर में इस रोल की अहमियत और बढ़ गई है।
प्रमुख जॉब रोल्स: HR डायरेक्टर, टैलेंट एक्विजिशन हेड, HR बिजनेस पार्टनर (HRBP)।
सैलरी पैकेज: एमबीए इन एचआर करने वाले छात्रों को औसतन 8 लाख रुपये से 18 लाख रुपये प्रति वर्ष तक का सैलरी पैकेज दिया जाता है।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि केवल भारी सैलरी पैकेज देखकर ब्रांच न चुनें, बल्कि अपनी व्यक्तिगत रुचि, विश्लेषणात्मक क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल्स को पहचानकर करके ही अपने लिए सही एमबीए कोर्स का चयन करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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