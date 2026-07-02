कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए 5 नौकरियां, जो दिलाएंगी छप्पर फाड़ सैलरी; अंकुर वारिकू ने बताया

कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए 5 नौकरियां, जो दिलाएंगी छप्पर फाड़ सैलरी; अंकुर वारिकू ने बताया
अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं और शानदार करियर चाहते हैं, तो एआई के इस दौर में पांच ऐसी बेहतरीन जॉब्स के बारे में जानें जो एमबीए से ज्यादा सैलरी दिलाएंगी।
top 5 high paying jobs for commerce graduates : क्या आपको भी लगता है कि बीकॉम या बीबीए करने के बाद जिंदगी बस चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने, किसी बैंक में फाइलें खंगालने या फिर बीपीओ में कॉल उठाने के इर्द-गिर्द सिमट कर रह जाएगी? अगर आपका जवाब हां है, तो यकीनन आपको अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। अक्सर हमारे जहन में यही बात बैठा दी जाती है कि कॉमर्स के बाद बस गिने-चुने तीन-चार घिसे-पिटे रास्ते हैं। लेकिन आज के दौर में हकीकत इससे बेइंतहा अलग है। नए आंकड़े और एआई की आंधी ने पुराने सारे तौर-तरीकों को जड़ से हिला दिया है। अब जमाना उन नौकरियों का है जिनके बारे में शायद कोई कॉलेज आपको पढ़ाता ही नहीं, लेकिन उनकी सैलरी किसी टॉप एमबीए ग्रेजुएट को भी पछाड़ सकती है। जी हां, ऐसा मशहूर करियर मेंटॉर अंकुर वारिकू का कहना है। अपने हालिया वीडियो में उन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए ऐसी 5 जॉब्स बताया जिनमें खूब कमाई है।
अपने वीडियो में अंकुर वारिकू में एक आंकड़े पर जोर दिया कि नवंबर 2025 में मर्सर और मेटल जैसी कंपनियों ने 10 लाख स्टूडेंट्स पर एक बड़ा टेस्ट किया। सवाल बहुत सीधा सा था- क्या ये युवा आज नौकरी के लायक हैं? जवाब ने सबको चौंका दिया। सिर्फ 42.6% स्टूडेंट्स ही जॉब के लिए तैयार थे। अगर हम सिर्फ कॉमर्स वालों की बात करें, तो यह आंकड़ा करीब 62.81% था। ऊपर से देखने में यह नंबर भले ही ठीक लगे, लेकिन बारीकी से देखें तो पता चलेगा कि ये नौकरियां सिर्फ 3 से 5 लाख रुपये सालाना वाली हैं। एक एनालिस्ट या बैंक की नौकरी में आप ज्यादा से ज्यादा 10-12 लाख की सीलिंग तक ही पहुंच पाएंगे। ऊपर से नीति आयोग की 2025 की रिपोर्ट साफ कह रही है कि कस्टमर सर्विस, बीपीओ और डेटा क्रंचिंग जैसी नौकरियां एआई बड़ी तेजी से निगल रहा है। तो फिर अब रास्ता क्या है? चलिए बात करते हैं उन 5 शानदार रोल्स की जो स्टार्टअप्स और मल्टीनेशनल कंपनियों में तेजी से उभर रहे हैं और छप्पर फाड़ पैसा दे रहे हैं।
1. ग्रोथ मार्केटिंग
हर नए स्टार्टअप को तेजी से बढ़ना होता है। इसके लिए उन्हें ऐसे स्मार्ट लोगों की तलाश होती है जो नए और क्रिएटिव हैक्स लगाकर कस्टमर्स ला सकें। एक ग्रोथ एसोसिएट को शुरुआत में ही 4 से 8 लाख का पैकेज मिल जाता है, और आगे चलकर हेड ऑफ ग्रोथ बनने पर यह 60-80 लाख तक भी जा सकता है। खास बात ये है कि इसके लिए किसी डिग्री की नहीं, बल्कि गूगल एनालिटिक्स और मेटा एड्स जैसे फ्री टूल्स की समझ होनी चाहिए।
2. फाउंडर्स ऑफिस
ये रोल हाल ही के दिनों में बेहद मशहूर हुआ है। इसमें आप सीधे किसी स्टार्टअप फाउंडर के साथ काम करते हैं। एचआर से लेकर ऑपरेशंस और सेल्स तक, हर प्रोजेक्ट की निगरानी आपके जिम्मे होती है। जोमैटो के दीपिंदर गोयल ने भी इस रोल को दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एमबीए बताया था। इस रोल में आप पूरा बिजनेस चलाना सीखते हैं। शुरुआत में 14 लाख के करीब मीडियन सैलरी होती है, जो अनुभव के साथ 1 करोड़ रुपये सालाना तक भी छू सकती है।
3. एफपीएनए एनालिस्ट
फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस (FP&A) का काम कंपनी के कॉर्पोरेट फाइनेंस को बारीकी से संभालना है। कंपनी का पैसा कहां जा रहा है, नए शहर में लॉन्च करना चाहिए या नहीं, और किस कीमत पर प्रोडक्ट बिकेगा, ये सारे अहम डिसीजन आपको एक्सेल शीट और डेटा की मदद से लेने होते हैं। आज वॉलमार्ट या गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) खोले हैं, जहां इन रोल्स की जबरदस्त मांग है। इसमें एंट्री लेवल पर 10-11 लाख और 10 साल के भीतर 30 से 50 लाख तक का पैकेज मिल सकता है।
4. कैटेगरी मैनेजमेंट
अमेजन, फ्लिपकार्ट या ब्लिंकिट जैसी ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों की पूरी जान इसी रोल में बसती है। कौन सा सामान, किस कीमत पर और कितने बल्क में वेयरहाउस में आएगा, यह एक कैटेगरी मैनेजर ही तय करता है। इसके लिए तगड़े एक्सेल स्किल्स और नेगोशिएशन की कला आनी चाहिए। इस रोल में शुरुआत 4 से 8 लाख से होती है और एक सीनियर कैटेगरी मैनेजर 45 से 70 लाख रुपये आराम से कमाता है।
5. ब्रांड मैनेजमेंट
एक समय था जब यह जॉब सिर्फ बड़ी एफएमसीजी कंपनियों की शान हुआ करती थी। आज डी2सी (D2C) ब्रांड्स की बाढ़ आने के बाद इसकी फिर से वापसी हुई है। ब्रांड की स्ट्रेटेजी बनाने से लेकर कंज्यूमर के दिमाग को पढ़ने तक का काम ब्रांड मैनेजर का होता है। इसमें 50 से 80 लाख रुपये तक के पैकेज आसानी से मिलते हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव