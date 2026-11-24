डेटा साइंटिस्ट से रोबोटिक्स तक, AI की इन 5 नौकरियों में मिलता है मोटा पैकेज
ग्रेजुएशन के बाद लाखों में कमाना चाहते हैं? जानिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की उन 5 सबसे बेहतरीन और हाई-डिमांड नौकरियों के बारे में, जो भविष्य में भी आपके करियर को देंगी जबरदस्त उड़ान।
आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लगभग हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना चुका है। बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल टेक कंपनियों से लेकर नए स्टार्टअप्स तक, हर जगह AI एक्सपर्ट की तेजी से तलाश की जा रही है। अगर आप भी अपनी ग्रेजुएशन या टेक्निकल पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ऐसा करियर चुनना चाहते हैं, जहां सैलरी भी शानदार हो और आने वाले वर्षों में नौकरी की मांग भी लगातार बढ़ती रहे, तो AI सेक्टर आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। आइए जानते हैं AI क्षेत्र की उन 5 सबसे प्रमुख और हाई-सैलरी नौकरियों के बारे में, जिनमें आप अपना भविष्य संवार सकते हैं।
1. एआई प्रोडक्ट मैनेजर
टेक कंपनियों में एआई प्रोडक्ट मैनेजर की भारी मांग है। इनका मुख्य काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए प्रोडक्ट की प्लानिंग करना और उनके सफल लॉन्च की जिम्मेदारी संभालना होता है। इस पद पर शुरुआती दौर में ही उम्मीदवारों को सालाना 12 से 20 लाख रुपये तक का आकर्षक वेतन पैकेज मिल जाता है, जो अनुभव बढ़ने के साथ और ऊंचा होता जाता है।
2. मशीन लर्निंग इंजीनियर
मशीन लर्निंग इंजीनियर ऐसे स्मार्ट मॉडल्स तैयार करते हैं जो समय के साथ खुद को अपडेट करते रहते हैं और खुद फैसले लेने में सक्षम होते हैं। ये AI मॉडल बनाने के लिए जरूरी एल्गोरिदम को डिजाइन, डेवलप और लागू करते हैं, साथ ही मशीन लर्निंग सिस्टम की रेगुलर चेकिंग कर टेक्निकल कमियों को दूर करते हैं। बड़ी कंपनियों में इन्हें शुरुआत में 12 से 18 लाख रुपये सालाना तक का पैकेज मिलता है।
3. रोबोटिक्स इंजीनियर
हेल्थकेयर से लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक, आज हर जगह रोबोटिक्स इंजीनियर की तगड़ी डिमांड है। इस रोल में चयनित युवा आधुनिक मशीनों और रोबोट्स को डिजाइन करने व बनाने में माहिर होते हैं। इस क्षेत्र में योग्य उम्मीदवारों को शुरुआत में 5 से 10 लाख रुपये तक का शानदार सालाना पैकेज मिलता है, जिसमें अनुभव के साथ तेजी से बढ़ोतरी होती है।
4. डेटा साइंटिस्ट
AI के इस उभरते दौर में डेटा साइंटिस्ट की भूमिका बेहद अहम है। ये एक्सपर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को साथ रखकर काम करते हैं। इनका काम बड़े पैमाने पर डेटा इकट्ठा करना, गलत डेटा को समय पर सुधारना, भविष्य की संभावनाओं का सटीक अनुमान लगाना, सिस्टम के ग्लिच ठीक करना और नए AI टूल्स पर रिसर्च कर रिपोर्ट तैयार करना होता है। साथ ही, डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर होती है।
5. एआई रिसर्च साइंटिस्ट
जो स्टूडेंट रिसर्च और इनोवेशन में गहरी रुचि रखते हैं, उनके लिए एआई रिसर्च साइंटिस्ट एक बेहतरीन विकल्प है। ये एक्सपर्ट मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसे क्षेत्रों में काम करते हुए AI के नए एल्गोरिदम और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं। ये रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं और जटिल तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्य एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
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