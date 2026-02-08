10th Pass Jobs 2026: 10वीं पास के लिए नौकरियों की बहार, रेलवे और डाक विभाग समेत 5 बड़े विभागों में 50,000+ भर्तियां

संक्षेप: 10th pass government jobs 2026: अगर आप केवल 10वीं पास हैं और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है।

Feb 08, 2026 04:09 pm IST

Top 5 Government Jobs for 10th Pass: अगर आप केवल 10वीं पास हैं और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो फरवरी 2026 आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। भारतीय रेलवे, डाक विभाग और विभिन्न राज्य सरकारों ने हजारों रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन भर्तियों की सबसे खास बात यह है कि इनके लिए उच्च डिग्री की आवश्यकता नहीं है।

यहां इस सप्ताह की टॉप 5 सरकारी नौकरियों का विवरण दिया गया है: 1. भारतीय डाक विभाग (India Post GDS): 28,740 पद ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह भर्ती देश के विभिन्न सर्किलों के लिए है।

महत्वपूर्ण तारीख: रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी तक और आवेदन फॉर्म 16 फरवरी तक जमा होंगे।

योग्यता: 10वीं पास।

वेबसाइट: indiapost.gov.in

2. भारतीय रेलवे (RRB Group D): 22,000 पद रेलवे भर्ती बोर्ड ने नए साल में बंपर धमाका करते हुए 22,000 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें ट्रैक मेंटेनर ग्रेड-4, ट्रैफिक प्वाइंट बी, असिस्टेंट लोको शेड और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं।

योग्यता: 10वीं पास।

अंतिम तिथि: 20 फरवरी, 2026।

3. उत्तराखंड शिक्षा विभाग (4th Grade): 2364 पद उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विभाग ने चतुर्थ श्रेणी (Group D) के पदों पर भर्ती शुरू की है। चयनित उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

योग्यता: 10वीं पास

आवेदन पोर्टल: rojgarprayagraj.uk.gov.in

अंतिम तिथि: 14 फरवरी, 2026

4. हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री (HVF): 220 पद आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) के तहत जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रक्षा मंत्रालय के अधीन फैक्ट्री में काम करने का यह शानदार मौका है।

पदों की संख्या: 220 पद

योग्यता: 10वीं पास।

अंतिम तिथि: आज 8 फरवरी 2026 आवेदन का आखिरी दिन है।