विदेश में पढ़ाई करने का है सपना? दुनिया के इन 10 बेहतरीन स्टडी डेस्टिनेशन में लें दाखिला, चमक उठेगा करियर!
विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन और रूस सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। जानें इन देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज और पढ़ाई की खासियतें।
Top 10 Countries for Indian Students to Study Abroad: आज के दौर में हजारों भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वे अपनी हायर एजुकेशन किसी पॉपुलर विदेशी यूनिवर्सिटी से पूरी करें। विदेश जाकर पढ़ाई करने से न केवल वर्ल्ड-क्लास एजुकेशन मिलती है, बल्कि नई संस्कृति को समझने और ग्लोबल करियर बनाने का शानदार मौका भी मिलता है। लेकिन छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पढ़ाई के लिए कौन-सा देश चुनना सबसे बेहतर रहेगा? आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम आपको दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन स्टडी डेस्टिनेशन के बारे में बता रहे हैं।
अमेरिका (USA)
विदेश में पढ़ाई की बात आते ही छात्रों के मन में सबसे पहला नाम अमेरिका का आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) जैसे विश्व-प्रसिद्ध कॉलेज हैं, जो हर साल QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर रहते हैं।
कनाडा
कनाडा में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा पॉलिसी काफी आसान है। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के मुकाबले यहां ट्यूशन फीस कम है। पढ़ाई के बाद पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (PGWP) और IT सेक्टर में नौकरी के अच्छे मौके मिलते हैं। प्रमुख संस्थानों में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मैकगिल और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया शामिल हैं।
ऑस्ट्रेलिया
हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भी भारतीय छात्रों का पसंदीदा देश है, जहां दाखिला लेना काफी आसान है। यहां छात्र वोकेशनल कोर्सेज के साथ-साथ कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम की पढ़ाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न यहां के प्रमुख कॉलेज हैं।
सिंगापुर
एशिया में रहकर विश्वस्तरीय पढ़ाई करने के लिए सिंगापुर बेहतरीन है। यहां की वीजा पॉलिसी काफी आसान है। फीस ज्यादा होने के बावजूद एजुकेशन क्वालिटी बेमिसाल है। सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (NUS) और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU) टॉप इंस्टीट्यूट हैं।
ब्रिटेन (UK)
ब्रिटेन हायर एजुकेशन, खासकर पोस्ट-ग्रेजुएशन (PG) और ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भारतीय छात्रों की पहली पसंद बना हुआ है। यहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) दुनिया भर में अपनी पहचान रखती हैं।
जर्मनी
यदि आप कम खर्च में बेहतरीन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो जर्मनी एक शानदार विकल्प है। अन्य देशों के मुकाबले यहां रहने और ट्यूशन फीस का खर्च काफी कम है। जर्मनी में इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और STEM क्षेत्रों से जुड़े कोर्स छात्रों के बीच बेहद पॉपुलर हैं।
फ्रांस
फ्रांस में वीजा मिलने की पॉलिसी काफी आसान है, बस कागजी कार्रवाई सावधानी से पूरी करनी होती है। यहां यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की फीस काफी सस्ती होती है। सोरबोन यूनिवर्सिटी और इकोले नॉर्मले सुप्रीयर यहां के नामी इंस्टीट्यूट हैं।
स्पेन
यूरोप में किफायती शिक्षा के लिए स्पेन भी तेजी से उभरता हुआ विकल्प है, जहां यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस बहुत कम है। यदि आप स्पेनिश भाषा सीख लेते हैं, तो पढ़ाई के साथ-साथ नौकरी के भी बेहतरीन अवसर मिलते हैं। आप यहां कम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड और ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में दाखिला ले सकते हैं।
न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम विश्वस्तरीय है और यहां वीजा प्रक्रिया भी आसान है। फीस भी बहुत महंगी नहीं है। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी और ओटागो यूनिवर्सिटी प्रमुख शिक्षण इंस्टीट्यूट्स हैं।
रूस
भारतीय छात्रों के लिए रूस भी हायर एजुकेशन का एक आकर्षक और किफायती विकल्प है। यहां अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ काम करने की सुविधा भी मिलती है। रूसी गृह मंत्रालय के माइग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा छात्रों को वर्क परमिट जारी किया जाता है। इसके अलावा, रूस में पढ़ाई का खर्च कम करने के लिए कई शानदार स्कॉलरशिप विकल्प भी उपलब्ध हैं।
सही देश और यूनिवर्सिटी का चुनाव करके आप अपने विदेशी शिक्षा के सपने को आसानी से साकार कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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