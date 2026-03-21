GATE 2026: GATE 2026 स्कोर से कहां मिल सकती है सरकारी नौकरी और सबसे ज्यादा सैलरी पैकेज; ONGC और IOCL में शानदार करियर
GATE 2026: GATE 2026 के रिजल्ट ने लाखों इंजीनियरिंग छात्रों के सपनों को नई उड़ान दी है। यदि आपने इस साल गेट क्वालीफाई किया है, तो यहां उन टॉप 10 सरकारी नौकरी विकल्पों की जानकारी दी गई है जहां आप एक सुरक्षित और गौरवशाली भविष्य बना सकते हैं।
GATE 2026: GATE 2026 के रिजल्ट ने लाखों इंजीनियरिंग छात्रों के सपनों को नई उड़ान दी है। अक्सर छात्रों के मन में यह सवाल होता है कि एक अच्छे गेट स्कोर का उपयोग केवल उच्च शिक्षा (M.Tech) के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी कंपनियां (PSUs) और रिसर्च इंस्टीट्यूट गेट स्कोर के आधार पर सीधे 'ग्रुप-ए' और 'ग्रुप-बी' लेवल की नौकरियों पर भर्ती करते हैं।
यदि आपने इस साल गेट क्वालीफाई किया है, तो यहां उन टॉप 10 सरकारी नौकरी विकल्पों की जानकारी दी गई है जहां आप एक सुरक्षित और गौरवशाली भविष्य बना सकते हैं-
1. ओएनजीसी (ONGC)
तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) गेट स्कोर के आधार पर 'ग्रैजुएट ट्रेनी' के पदों पर भर्ती करने वाला सबसे प्रमुख इंस्टीट्यूट है। यहां का सैलरी पैकेज और सुविधाएं देश में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं।
2. एनटीपीसी (NTPC)
बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दिग्गज कंपनी एनटीपीसी हर साल इंजीनियरिंग की विभिन्न ब्रांच (Mechanical, Electrical, Electronics) से बड़ी संख्या में इंजीनियरों की भर्ती करती है।
3. इंडियन ऑयल (IOCL)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ऑफिसर के पद पर चयनित होना किसी सपने से कम नहीं है। यहां गेट स्कोर के बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पर चयन होता है।
4. गेल (GAIL)
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (GAIL) में एक्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में करियर की शुरुआत करने का मौका गेट स्कोर ही प्रदान करता है।
5. भेल (BHEL)
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में इंजीनियरिंग ट्रेनी के पदों के लिए गेट स्कोर को ही प्राथमिक आधार बनाया जाता है।
6. पावर ग्रिड (PGCIL)
देश के पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को संभालने वाली यह कंपनी गेट स्कोर के जरिए प्रतिभावान इंजीनियरों को अपने साथ जोड़ती है। यहां करियर ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं।
7. डीआरडीओ (DRDO) और इसरो (ISRO)
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) अब साइंटिस्ट की भर्ती के लिए गेट स्कोर को अनिवार्य कर चुका है। इसी तरह, इसरो (ISRO) भी विशिष्ट पदों के लिए गेट स्कोरकार्ड को प्राथमिकता देता है।
8. बार्क (BARC)
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में साइंटिस्ट, ऑफिसर बनने के लिए गेट स्कोर एक सीधा रास्ता प्रदान करता है। यहां रिसर्च और तकनीक का अद्भुत मेल देखने को मिलता है।
9. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI)
एएआई में जूनियर एग्जीक्यूटिव (ATC और तकनीकी) के पदों पर भर्ती के लिए गेट स्कोर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
10. पॉसिटो (POSOCO) और एनएचपीसी (NHPC)
ग्रिड संचालन और जल विद्युत परियोजनाओं में काम करने के इच्छुक छात्रों के लिए ये दोनों इंस्टीट्यूट बेहतरीन सैलरी और सुविधाएं प्रदान करते हैं।
वेतन और अन्य सुविधाएं
इन संस्थानों में शुरुआती 'बेसिक पे' ही 50,000 रुपये से 60,000 रुपये के बीच होती है। भत्तों और अन्य सुविधाओं को जोड़कर सालाना पैकेज 15 लाख रुपये से 22 लाख रुपये तक पहुंच जाता है। इसके अलावा, सरकारी आवास, चिकित्सा सुविधा और रिटायरमेंट के बाद के लाभ इसे निजी क्षेत्र की नौकरियों से कहीं अधिक आकर्षक बनाते हैं।
चयन की प्रक्रिया
ज्यादातर पीएसयू केवल उन्हीं छात्रों को बुलाते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक (AIR) बहुत अच्छी होती है। सामान्य श्रेणी के लिए अक्सर टॉप 500 या 1000 रैंक वाले छात्रों को ही इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इसलिए, छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट के तुरंत बाद इन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइटों पर अपनी नजर बनाए रखें और समय पर आवेदन करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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