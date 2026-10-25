सिर्फ डिग्री से नहीं बनेगी बात; घर बैठे सीखें ये 10 ऑनलाइन स्किल्स, करियर में मिलेगी शानदार रफ्तार
आज के दौर में सिर्फ कॉलेज डिग्री नौकरी की गारंटी नहीं है। छात्र घर बैठे कोडिंग, SEO, डिजाइनिंग और पब्लिक स्पीकिंग जैसी 10 डिजिटल स्किल्स सीखकर अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
आज के तेजी से बदलते और प्रतिस्पर्धी दौर में केवल कॉलेज की डिग्री होना ही एक अच्छी नौकरी की गारंटी नहीं रह गया है। बदलते समय के साथ कॉर्पोरेट कंपनियां अब ऐसे उम्मीदवारों को ज्यादा नौकरियां दे रहीं हैं, जिनके पास डिग्री के साथ-साथ प्रैक्टिकल और डिजिटल स्किल्स भी हों।
राहत की बात यह है कि इन नई स्किल्स को सीखने के लिए आपको किसी बड़े शहर जाने या भारी-भरकम कोचिंग फीस देने की कोई जरूरत नहीं है। इंटरनेट के जरिए आप अपने घर पर रहते हुए ही फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से कई हाई-डिमांड स्किल्स में महारत हासिल कर सकते हैं।
करियर को नई ऊंचाई देने वाली 10 सबसे जरूरी स्किल्स
यदि आप अपने करियर को ग्रोथ देना चाहते हैं और फ्रीलांसिंग या कॉर्पोरेट जगत में बेहतरीन पैकेज पाना चाहते हैं, तो इन 10 प्रमुख स्किल्स पर ध्यान दें।
1.कोडिंग: वेबसाइट्स, सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स को समझने के लिए कोडिंग की बेसिक जानकारी होना हर छात्र के लिए फायदेमंद होता है।
2. एक्सेल स्किल्स: डेटा को व्यवस्थित करने, उसका विश्लेषण करने और ऑफिस वर्क को आसान बनाने के लिए एडवांस एक्सेल फॉर्मूले सीखना बेहद जरूरी है।
3. एडोब फोटोशॉप: मीडिया, मार्केटिंग, एडवरटाइजमेंट और डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री में फोटो एडिटिंग का बहुत बड़ा स्कोप है।
4. चैटबॉट डेवलपमेंट: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस युग में बिना कोडिंग के भी स्मार्ट चैटबॉट तैयार करना सीखा जा सकता है।
5. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (SEO): किसी वेबसाइट या कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर टॉप रैंक कराने के लिए एसईओ एक्सपर्ट्स की भारी मांग है।
6. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट: यदि आप भविष्य में मैनेजर या लीडर बनना चाहते हैं, तो टीम, समय और संसाधनों का मैनेजमेंट सीखना जरूरी है।
7. ग्राफिक डिजाइन: लोगो, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया क्रिएटिव बनाने की कला डिजिटल मार्केटिंग की रीढ़ है।
8. सोशल मीडिया मार्केटिंग: इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ब्रांड्स को प्रमोट करके आप अच्छी कमाई और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
9. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस: बड़े डेटाबेस मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग और बिजनेस एनालिसिस के लिए यह टूल काफी इस्तेमाल होता है।
10. यूएक्स डिजाइन और वीडियो प्रोडक्शन: मोबाइल ऐप्स का यूजर एक्सपीरियंस (UX) सुधारना और आकर्षक वीडियो तैयार करना आज के डिजिटल दौर की सबसे ज्यादा कमाई देने वाली स्किल्स में से एक है।
कैसे शुरू करें अपनी लर्निंग?
छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इनमें से 1 या 2 स्किल्स का चयन कर सकते हैं। गूगल, कौरसेरा (Coursera), उडेमी (Udemy) और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इनके लिए बुनियादी ट्यूटोरियल्स और सर्टिफिकेट कोर्सेज आसानी से उपलब्ध हैं। रोजाना केवल 1 से 2 घंटे देकर आप कुछ ही महीनों में खुद को फ्यूचर-रेडी बना सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स