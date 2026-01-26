Top 10 Happy Republic Day 2026 Wishes: गणतंत्र दिवस पर भेजें ये टॉप 10 विशेज, सोशल मीडिया पर छा जाएगा आपका स्टेटस

संक्षेप: Republic Day Quotes, Messages, Wishes 2026 : इस वर्ष हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर अपने मित्रों, प्रियजनों और रिश्तेदारों को ये शुभकामनाएं,संदेश, शायरी, कोट्स और मैसेज भेजिए।

Jan 26, 2026 05:28 am IST

Republic Day Quotes, Messages, Wishes 2026 : 26 जनवरी का दिन हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। यानी इसी दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। हमारा देश एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। देश को उसका लिखित संविधान मिला था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष हम 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर अपने मित्रों, प्रियजनों और रिश्तेदारों को ये शुभकामनाएं,संदेश, शायरी, कोट्स और मैसेज भेजिए।

देशभक्तों से ही देश की शान है

देशभक्तों से ही देश का मान है

हम उस देश के फूल हैं यारों

जिस देश का नाम हिंदुस्तान है

Happy Republic Day 2026

तैरना है तो समंदर में तैरो,

नदी नालों में क्या रखा है,

प्यार करना है तो वतन से करो,

इन बेवफा लोगों में क्या रखा है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं!

मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए

बस अमन से भरा यह वतन चाहिए

जब तक जिन्दा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए

और जब मरुं तो तिरंगा कफन चाहिए

Happy Republic Day 2026

जिन्होंने देश के लिए दिया प्राणों का बलिदान

अमर शहीदों से देश के हर बेटे का है वादा

लहू बहाकर भी हम करेंगे देश की हिफाजत

गणतंत्र दिवस की बधाई

आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है.

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है.

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

भारत के गणतंत्र का, सारे जग में है मान

दशकों से खिल रही है, उसकी अद्भुत शान

सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास का,

इसलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास!

Happy Republic Day 2026

भारत मां की जय कहना,

अपना सौभाग्य समझता हूं

अपना जीना मरना अब सब

तेरे नाम ऐ "तिरंगा” करता हूं

भारत माता की जय !!

Happy Republic Day 2026

कुछ नशा तिरंगे की आन का है

कुछ नशा मातृभूमि की शान का है,

हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा

नशा ये हिंदुस्तान की शान का है

Happy Republic Day 2026

भारत माता तेरी गाथा,

सबसे ऊंची तेरी शान,

तेरे आगे शीश झुकाएं,

दें तुझको सब सम्मान

भारत माता की जय

Happy Republic Day 2026

वतन की मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं,

हर दिल में तिरंगा बसना चाहिए।

गणतंत्र दिवस पर हर घर में

देशप्रेम का दीप जलना चाहिए।