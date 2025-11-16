Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Top 10 Hacks: How to Make Boring Subjects Interesting and Love Studying
Best Study Tips: बोरिंग सब्जेक्ट को मजेदार बनाने के 10 शानदार तरीके, पढ़ाई में लगेगा मन

Best Study Tips: बोरिंग सब्जेक्ट को मजेदार बनाने के 10 शानदार तरीके, पढ़ाई में लगेगा मन

संक्षेप: Best ways to make boring topics interesting: शिक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि सही तरीके अपनाकर हम किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट को मजेदार और दिलचस्प बना सकते हैं। यहां 10 ऐसे क्रिएटिव तरीके दिए गए हैं जो आपकी पढ़ाई को आसान और मजेदार बना देंगे।

Sun, 16 Nov 2025 01:49 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Best ways to make boring topics interesting: क्या आपको गणित के फॉर्मूले या इतिहास की लंबी तारीखें उबाऊ लगती हैं? आप अकेले नहीं हैं! कई छात्रों को कुछ विषय बहुत मुश्किल और बोरिंग लगते हैं, लेकिन शिक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि सही तरीके अपनाकर हम किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट को मजेदार और दिलचस्प बना सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यहां 10 ऐसे क्रिएटिव तरीके दिए गए हैं जो आपकी पढ़ाई को आसान और मजेदार बना देंगे-

1. एक्टिव रूप से सीखें -

किताब को सिर्फ पढ़ने के बजाय, एक्टिव रूप से सीखने पर ध्यान दें। इसमें सवाल पूछना, नोट्स बनाना, या किसी और को उस सब्जेक्ट को समझाना शामिल है। जब आप किसी दोस्त को मुश्किल कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो वह आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है।

2. लक्ष्य निर्धारित करें -

अगर पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ना मुश्किल लगता है, तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। हर छोटे हिस्से के लिए SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) लक्ष्य निर्धारित करें। छोटे लक्ष्य पूरे होने पर आपको प्रेरणा मिलती रहेगी।

3. टेक्नोलॉजी और मल्टीमीडिया का उपयोग

बोरिंग चैप्टर को मजेदार बनाने के लिए वीडियो, पॉडकास्ट, या इंटरेक्टिव सिमुलेशन का सहारा लें। उदाहरण के लिए, जटिल सांख्यिकीय सिद्धांतों को समझने के लिए आप डेटा विजुअलाइजेशन टूल या उससे जुड़ी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं।

4. असली दुनिया से जोड़ें -

किसी भी सब्जेक्ट को तब तक न पढ़ें जब तक आप यह न जान लें कि वह आपकी वास्तविक दुनिया में कहां इस्तेमाल होता है। इतिहास को वर्तमान की घटनाओं से जोड़ें, या गणित को घर के बजट या खरीददारी से जोड़ें। यह विषय की उपयोगिता को बढ़ाता है।

5. गेमीफिकेशन टेक्निक-

अपनी पढ़ाई को एक खेल में बदल दें। फ्लैशकार्ड या कठिन शब्दावली को याद करने के लिए क्विज गेम बनाएं। सही जवाब देने पर खुद को छोटे-छोटे इनाम (जैसे 5 मिनट का ब्रेक) दें।

6. हाथ से काम करें -

यदि आप साइंस या गणित जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने के बजाय मॉडल या छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखें। जैसे कि, पौधे में होने वाली किसी प्रक्रिया को जानने के लिए खुद एक्सपेरिमेंट करें, या फिजिक्स के प्रिंसिपल को समझने के लिए सिंपल मशीनें बनाएं।

7. मजेदार याद रखने के तरीके का उपयोग -

लंबी लिस्ट (टेबल) या मुश्किल सिक्विन्स को याद रखने के लिए मजेदार छोटे वाक्य या याद रखने के तरीके बनाएं। उदाहरण के लिए, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को याद करने के लिए हंसी से जुड़ी बात का उपयोग करें। हंसी आपके दिमाग को इसे लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है।

8. ग्रुप स्टडी में भाग लें -

किसी सब्जेक्ट को अकेले पढ़ते हुए बोरियत महसूस हो सकती है। दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें। यहां चर्चा करने, बहस करने और एक-दूसरे को समझाने से आपकी समझ गहरी होती है और पढ़ाई मजेदार लगती है।

9. वातावरण बदलें -

अगर आप हर दिन एक ही जगह पढ़कर थक चुके हैं, तो जगह बदलें। कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी में या घर के किसी अलग कोने में पढ़ें। एक नया माहौल आपको ध्यान लगाने और रुचि के लेवल को बढ़ा सकता है।

10. लगातार ब्रेक लें -

खासकर बोरिंग या मुश्किल सब्जेक्ट के लिए पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। इसमें 25 मिनट पढ़ाई और 5 मिनट का छोटा ब्रेक लिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका दिमाग थके नहीं और आपकी रुचि बनी रहे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Student Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।