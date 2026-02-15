Hindustan Hindi News
AI jobs 2026: रोजगार की नई लहर; इन 10 नई नौकरियों ने खोली तरक्की की राह, मिल रहा है करोड़ों का सैलरी पैकेज

Feb 15, 2026 08:41 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Top 10 Emerging AI Careers 2026: पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई नौकरियां पैदा हुई हैं, जिनके बारे में 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आज ये नौकरियां न केवल सबसे अधिक डिमांड में हैं, बल्कि इनके लिए कंपनियां लाखों-करोड़ों का पैकेज देने को तैयार हैं।

AI Careers 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल तकनीक की दुनिया को ही नहीं बदल रहा, बल्कि इसने रोजगार के बाजार में एक बड़ी क्रांति ला दी है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई नौकरियां पैदा हुई हैं, जिनके बारे में 5 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। आज ये नौकरियां न केवल सबसे अधिक डिमांड में हैं, बल्कि इनके लिए कंपनियां लाखों-करोड़ों का पैकेज देने को तैयार हैं।

भविष्य की 10 सबसे बड़ी नौकरियां

रिपोर्ट्स के अनुसार, AI के बढ़ते प्रभाव ने इन क्षेत्रों में करियर के नए द्वार खोले हैं:

प्रॉम्प्ट इंजीनियर: यह शायद आज की सबसे चर्चित नौकरी है। इनका काम AI मॉडल (जैसे ChatGPT) से सटीक और बेहतरीन परिणाम निकालने के लिए सही निर्देश तैयार करना है।

AI एथिक्स स्पेशलिस्ट: AI समाज को प्रभावित कर रहा है, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि AI निष्पक्ष हो और किसी के साथ भेदभाव न करे।

मशीन लर्निंग ऑपरेशंस इंजीनियर (MLOps): ये विशेषज्ञ मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने, उन्हें लागू करने और संभालने का काम करते हैं।

AI डेटा क्यूरेटर : AI को सीखने के लिए डेटा की जरूरत होती है। डेटा क्यूरेटर उस डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसे AI के समझने लायक बनाते हैं।

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग साइंटिस्ट: इनका काम कंप्यूटर को मानव भाषा समझने और बोलने में सक्षम बनाना है।

एल्गोरिदम ऑडिटर्स : ये विशेषज्ञ जांचते हैं कि क्या कोई सॉफ्टवेयर या एल्गोरिदम सही तरीके से काम कर रहा है और सुरक्षित है।

AI बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट: ये प्रोफेशनल्स कंपनियों को बताते हैं कि वे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए AI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।

कंप्यूटर विजन इंजीनियर: ये ऐसी मशीनें विकसित करते हैं जो इंसानों की तरह चीजों को 'देख' और पहचान सकें (जैसे फेस लॉक या सेल्फ-ड्राइविंग कार)।

एआई सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट: इनका काम पूरी कंपनी के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जिसमें एआई का सही इस्तेमाल हो सके।

चैटबॉट डिजाइनर: ये स्पेशलिस्ट चैटबॉट को इस तरह डिजाइन करते हैं कि ग्राहकों को लगे कि वे किसी इंसान से बात कर रहे हैं।

स्किल और सैलरी

इन नौकरियों की सबसे खास बात यह है कि इनमें अनुभव से ज्यादा आपके स्किल को महत्व दिया जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे पदों के लिए भारत में भी शुरुआती पैकेज 15-20 लाख रुपये सालाना से शुरू होकर करोड़ों तक जा सकता है।

विशेषज्ञों की सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाला समय 'AI बनाम इंसान' का नहीं, बल्कि 'AI जानने वाले बनाम AI न जानने वाले' इंसानों का होगा। यदि आप अपनी मौजूदा स्किल में AI को जोड़ लेते हैं, तो आपकी करियर ग्रोथ कई गुना बढ़ सकती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

Artificial Intelligence Jobs News
