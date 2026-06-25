Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Top 10 DU Colleges 2026: CUET स्कोर से डीयू के इन 10 बेस्ट कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन, देखें पूरी लिस्ट

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Top 10 DU Colleges: CUET UG रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजों की तलाश में हैं।NIRF रैंकिंग के अनुसार हिंदू कॉलेज और मिरांडा हाउस डीयू के टॉप कॉलेजों में शामिल हैं।

Top 10 DU Colleges 2026: CUET स्कोर से डीयू के इन 10 बेस्ट कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन, देखें पूरी लिस्ट

DU Top 10 Colleges after CUET UG 2026: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी (CUET UG 2026) का रिजल्ट आते ही देश भर के लाखों छात्रों के मन में एक ही सवाल है कि उनके लिए बेस्ट कॉलेज कौन-सा है? ज्यादातर छात्रों का सिर्फ एक ही सपना है—दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के नॉर्थ या साउथ कैंपस के किसी बेहतरीन कॉलेज में अपनी सीट पक्की करना। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF Ranking) की ताजा लिस्ट के अनुसार, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों ने देश भर में अपना दबदबा बनाया हुआ है। अगर आप भी CUET UG स्कोर के जरिए डीयू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इन टॉप 10 कॉलेजों की लिस्ट, उनके NIRF स्कोर और वहां से निकले मशहूर सितारों (एलुमनाई) के बारे में जरूर जान लेना चाहिए।

1. हिंदू कॉलेज (Hindu College)

1899 में स्थापित हुए हिंदू कॉलेज ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। नॉर्थ कैंपस का यह कॉलेज अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन माहौल के लिए जाना जाता है। यहां से फिल्म मेकर इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज, मीनाक्षी लेखी, रेखा भारद्वाज और एक्ट्रेस टिस्का चोपड़ा जैसी मशहूर हस्तियों ने पढ़ाई की है।

2. मिरांडा हाउस (Miranda House)

डीयू के नॉर्थ कैंपस में स्थित मिरांडा हाउस देश का सबसे बेस्ट गर्ल्स कॉलेज है, जिसे रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है। इस ऐतिहासिक कॉलेज की पूर्व छात्राओं में दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, अभिनेत्री नंदिता दास, स्वरा भास्कर, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और फिल्म डायरेक्टर मीरा नायर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:CUET टॉपर देवीना इस कॉलेज में लेना चाहती हैं एडमिशन, ये है पसंदीदा कोर्स

3. हंस राज कॉलेज (Hans Raj College)

वर्ष 1948 में स्थापित हंस राज कॉलेज को इस लिस्ट में तीसरी रैंक मिली है। यह कॉलेज छात्रों के बीच बेहद पॉपुलर है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, गुंजन सक्सेना, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और उद्योगपति नवीन जिंदल इसी कॉलेज के छात्र रहे हैं।

4. किरोड़ी मल कॉलेज (KMC)

नॉर्थ कैंपस के इस मशहूर कॉलेज की स्थापना 1954 में हुई थी। एनआईआरएफ रैंकिंग में इसे चौथी रैंक और 80.33 अंक दिए गए हैं। महानायक अमिताभ बच्चन, दिवंगत सिंगर के.के., कबीर खान, नवीन पटनायक और एक्टर विजय राज यहां के प्रमुख एलुमनाई हैं।

ये भी पढ़ें:CUET UG स्कोर की गणना कैसे करें? कैसे मिलेगा दाखिला, जानें आगे की प्रक्रिया

5. सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen's College)

1881 में स्थापित सेंट स्टीफेंस कॉलेज को इस सूची में 5वीं रैंक (स्कोर: 79.41) मिली है। अपनी कड़े अनुशासन और बेहतरीन इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई के लिए मशहूर इस कॉलेज से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, सचिन पायलट और कबीर बेदी ने शिक्षा प्राप्त की है।

6. आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज (ARSD)

धौला कुआं (साउथ कैंपस) स्थित एआरएसडी कॉलेज की स्थापना 1959 में हुई थी। इस कॉलेज को रैंकिंग में 7वीं रैंक और 76.09 अंक मिले हैं। बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता राजकुमार राव, जसप्रीत जस और हिम्मत सिंह नेगी इसी कॉलेज के प्रॉडक्ट हैं।

7. श्री वेंकटेश्वर कॉलेज (Venky)

1961 में स्थापित श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को साउथ कैंपस का दिल कहा जाता है। साइंस और कॉमर्स के लिए मशहूर इस कॉलेज का औसत प्लेसमेंट 7 लाख रुपये से ऊपर का है। यहां का मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट छात्रों को खूब भाता है। अभिनेता आर.माधवन, क्रिकेटर शिखर धवन और पत्रकार राजदीप सरदेसाई यहां से पढ़ चुके हैं।

8. देशबंधु कॉलेज (Deshbandhu College)

कालकाजी में स्थित इस कॉलेज की स्थापना 1952 में हुई थी। इसे एनआईआरएफ में 13वीं रैंक और 71.26 अंक मिले हैं। टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार, जाने-माने पत्रकार रवीश कुमार और प्रभु चावला जैसी दिग्गज शख्सियतें इसी कॉलेज से निकली हैं।

ये भी पढ़ें:CUET UG में सिर्फ 1 छात्र के 5 में 4 विषयों में हासिल किया 100 परसेंटाइल

9. लेडी श्रीराम कॉलेज (LSR)

साउथ दिल्ली में स्थित एलएसआर को लड़कियों के लिए देश का सबसे शानदार कॉलेज माना जाता है। इसे 17वीं रैंक और 69.87 अंक मिले हैं। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकर ने इसी लेडी श्रीराम कॉलेज से अपनी पढ़ाई की है।

10. श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC)

अगर आपका सपना कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में करियर बनाना है, तो एसआरसीसी पूरी दुनिया में बेस्ट माना जाता है। इसे 18वीं रैंक और 69.01 अंक मिले हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली, रजत शर्मा, फिल्म मेकर राकेश ओमप्रकाश मेहरा, गुलशन ग्रोवर और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने इसी कॉलेज से अपने करियर की शुरुआत की थी।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
DU Admission Delhi University Admission Degree College
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।